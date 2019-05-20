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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Инаугурация Владимира Зеленского: первые фото

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      Инаугурация Владимира Зеленского 20.05.2019 - видео и фото
      Фото и видео инаугурации Владимира Зеленского / Фото из открытых источников

      Торжественное заседание Верховной Рады начнется 20 мая в 10:00. Тогда избранный гарант Владимир Зеленский принесет присягу на верность украинскому народу на Пересопницком Евангелии, после чего получит свидетельство и официальные символы главы государства – знак президента Украины, печать и булаву.

      Церемония еще не началась, а все желающие ее увидеть уже собираются возле Верховной Рады. Там также идут последние приготовления.

      Читайте также: Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция

      Люди стоят за специальной оградой, с собой приносят плакаты, некоторые – в украинском традиционном наряде. Ко входу в Верховную Раду ведет красная дорожка.

      В парламент приходят также гости церемонии, среди них – нардепы, члены команды новоизбранного Президента владимира Зеленского и его коллеги из "95 квартала".


      Евгений Кошевой / Фото 24 канал


      Юрий Коривченков / Фото 24 канал


      Концертный директор студии "Квартал 95" Мика Фаталов / Фото 24 канал

      В объективы фотокамер попадают и нардепы – в частности, Борислав Береза. Кроме того, уже пришел генерал ВСУ Виктор Муженко.


      Борислав Береза / Фото 24 канал


      Виктор Муженко / Фото 24 канал

      Из-за церемонии частично ограничили движение в центре Киева – в частности, еще с утра перекрыли правительственный квартал. Правоохранители объясняют это тем, что в столицу Украины прибывают многочисленные международные делегации и гости. Перечень улиц, которые будут перекрыты – читайте здесь. 

      Программа мероприятий инаугурации Владимира Зеленского:

      10:00 – 11:00 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принесения присяги Украинскому народу;

      11:05 – 11:20 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);

      11:20 – 11:50 – приветствие со стороны Президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской руководителей иностранных делегаций (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);

      12:00 – 13:30 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в принятии руководителей иностранных делегаций по случаю инаугурации (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);

      14:30 – 17.00 (ориентировочно) – двусторонние встречи Президента Украины Владимира Зеленского с главами иностранных делегаций (мероприятие пройдет в Администрации Президента).

       

      Официальные результаты выборов?23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.

      результати виборівОфициальные результаты выборов президента Украины

       

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      Теги: Новости Украины Инаугурация Зеленского Владимир Зеленский Новости политики Президент Украины Новости Киева Верховная Рада
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