Инаугурация Зеленского: бурная реакция людей возле Рады – видео

Возле Верховной Рады на площади Конституции собрались поклонники Владимира Зеленского, чтобы наблюдать за инаугурацией новоизбранного президента.

По информации корреспондентки 24 канала, когда проходил новый глава государства люди ему аплодировали и скандировали – "спасибо", "Зеленский". Такая же реакция была и на его команду, и на актеров студии "Квартал 95".

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Люди были очень довольны тем, что Зеленский наконец принял присягу и уже официально стал президентом.

Это такой восторг. У нас никогда такого не было – такой красоты и восхваления,

– сказала киевлянка.

"Так должно быть. Ведь не надо тянуть резину, живем только обещаниями 28 лет. Надо что-то менять", – отметил житель Киева.

Комментарии людей возле Верховной Рады по инаугурации Зеленского: смотрите видео

После инаугурации Владимир Зеленский встретился с иностранными делегациями в Мариинском дворце официальной резиденции Президента Украины.

Однако люди, которые пришли поддержать президента на площади Конституции, до сих пор не разошлись. В основном они аплодируют разным иностранным гостям, которые проходят мимо них. На украинских депутатов реакция была другой. К примеру, когда появился министр обороны Степан Полторак и глава Нацполиции Сергей Князев, то люди кричали им "позор" и пытались выразить им свое недовольство.

Реакция людей возле Верховной Рады после принятия присяги Зеленским:

Программа мероприятий инаугурации Владимира Зеленского:

10:00 – 11:00 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принесения присяги Украинскому народу;



11:05 – 11:20 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);



11:20 – 11:50 – приветствие со стороны Президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской руководителей иностранных делегаций (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);



12:00 – 13:30 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в принятии руководителей иностранных делегаций по случаю инаугурации (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);



14:30 – 17.00 (ориентировочно) – двусторонние встречи Президента Украины Владимира Зеленского с главами иностранных делегаций (мероприятие пройдет в Администрации Президента).

Официальные результаты выборов23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.



Официальные результаты выборов президента Украины