Инаугурация Зеленского: стала известна программа торжественных мероприятий

Инаугурация избранного президента Владимира Зеленского пройдет в Киеве и начнется в 10:00 20 мая. Продолжатся торжества ориентировочно до 17:00. Правда, в рамках этих мероприятий запланированы и двусторонние встречи новоиспеченного гаранта с представителями иностранных делегаций.

Короткую программу торжественных мероприятий по случаю вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского обнародовала его пресс-служба.

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Что и когда будет происходить 20 мая, в день инаугурации Владимира Зеленского:

10:00 – 11:00 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принесения присяги Украинскому народу;

11:05 – 11:20 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);

11:20 – 11:50 – приветствие со стороны Президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской руководителей иностранных делегаций (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);

12:00 – 13:30 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в принятии руководителей иностранных делегаций по случаю инаугурации (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);

14:30 – 17.00 (ориентировочно) – двусторонние встречи Президента Украины Владимира Зеленского с главами иностранных делегаций (мероприятие пройдет в Администрации Президента).

Как происходит торжественное заседание Верховной Рады по случаю инаугурации президента Украины?

Его проводят в сессионном зале украинского парламента. В день торжественного заседания Верховная Рада Украины не рассматривает других вопросов. Открывает собрание спикер. Также на нем присутствуют председатель ЦИК и председатель Конституционного суда – последний собственно и приводит нового президента к присяге украинскому народу.



Присягу избранный президент провозглашает, положив правую руку на Конституцию Украины и, по желанию, на Пересопницкое Евангелие. Далее председатель ЦИК вручает новоспеченомуу гаранту удостоверение Президента Украины, а председатель Конституционного суда – официальные символы власти: президентские флаг (штандарт), знак, гербовую печать и булаву.



В завершение, новый президент провозглашает обращение к украинскому народу — инаугурационную речь с трибуны Верховной Рады, после чего занимает место в сессионном зале возле своего флага. Закрывает торжественное заседание также председатель ВР. Как в начале, так и в конце церемонии звучит государственный гимн.

Ранее СМИ сообщали что во время инаугурации украинская армия присягнет новому президенту как верховному главнокомандующему, но на самом деле в тексте военной присяги говорится лишь о службе народу Украины. Кроме того, была информация, что в день церемонии никаких вечеринок и неформальных фуршетов команда будущего гаранта организовывать не собирается.

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Вопрос даты инаугурации Владимира Зеленского: как разворачивались страсти

30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей, а уже 3 мая официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" опубликовало результаты. Согласно закону, не позднее чем за 30 дней должна состояться инаугурация новоиспеченного гаранта, то есть до 3 июня.

В команде же Зеленского заявляли, что инаугурация должна состояться как можно раньше (вероятными датами они называли 28 или 30 мая) , потому что тот в таком случае сможет распустить парламент. Правда, через некоторое время уже начали настаивать на 19 мая.

Согласно Конституции Украины, президент может досрочно распустить парламент, но это нужно сделать не позднее, чем за полгода до окончания срока полномочий Верховной Рады. Каденция действующего созыва парламента продолжается до 27 ноября. Следовательно, распустить Раду возможно только до 27 мая. Любой роспуск парламента после этой даты будет не конституционным.

В итоге в Верховной Раде зарегистрировали несколько постановлений относительно даты инаугурации Владимира Зеленского. Нардепы, в частности, предлагали провести церемонию 17, 19, 20, 26, 28 мая или даже 1 июня. Верховная Рада их должна была рассмотреть в течение пленарной недели, что длилась с 14 по 17 мая. Правда, как сам Зеленский, так и представители его команды считали, что парламент должен утвердить дату инаугурации 14 мая, а потому набросились с критикой на украинских парламентариев.

Утром 16 мая Верховная Рада наконец утвердила дату инаугурации избранного президента. Согласно решения нардепов, которое поддержали 315 человек, мероприятие пройдет 20 мая. Но и это не устроило команду будущего президента – те продолжали настаивать на 19 мая, поскольку, по их словам, этот день является выходным, поэтому неудобства для киевлян и гостей столицы будут не такими ощутимыми. Но в конце концов Зеленский и его команда смирились с решением украинского парламента относительно даты церемонии, ведь оно является окончательным.

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