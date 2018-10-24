Инцидент с фанатами ЦСКА в метро в Риме: известно, кем были пострадавшие украинцы

Украинцы, пострадавшие в римском метро при обрушении эскалатора, оказались фанами московского ЦСКА и прилетели в Италию специально чтобы поддержать российскую команду.

Об этом рассказал посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, передает "Европейская правда".

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"Оказывается, что и в Украине еще есть фанаты московского клуба, которые сопровождают ЦСКА в Лиге чемпионов", – подчеркнул он.

В то же время, пока не известно, из какого города прилетели болельщики.

Однако, как рассказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, все пострадавшие украинцы уже возвращаются домой.

Сейчас все пострадавшие граждане Украины выписаны из больниц. У них рваные раны и ушибы. Один гражданин уже покинул территорию Италии рейсом Рим – Варшава,

– сказал он.

Дипломат добавил, что трое других украинцев уже приобрели билеты на рейс Рим – Киев, и ожидают вылета в аэропорту.

Погорельцев не смог уточнить, являются ли болельщики жителями Украины, или России.

"Пока не было необходимости это выяснять. Они граждане Украины, мы защищаем их права. Известно лишь, что они являются членами украинского фан-клуба ЦСКА", – подытожил он.

Напомним, вечером 23 октября на одной из станций метро в Риме эскалатор вышел из строя. Он резко поехал вниз, и десятки людей, находившихся на нем, падали на бетонный пол. В результате инцидента пострадали несколько десятков человек, большинство из которых – фаны московского ЦСКА.

Впоследствии, в МИД Украины сообщили, что среди пострадавших 4 граждан Украины, они были направлены в местные больницы.