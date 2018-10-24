06:38
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Покращення" в РФ. Наркотический университет
      Вєсті Кремля
      22:32, 24 октября
      Вести.UA. Достижения Ляшко. Поплавский в Кембридже
      Вєсті.UA
      21:41, 24 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      Инцидент с фанатами ЦСКА в метро в Риме: известно, кем были пострадавшие украинцы

      1387 Читати новину українською
      В Риме при обрушении эскалатора пострадали украинцы, которые были фанатами ЦСКА
      В Риме при обрушении эскалатора пострадали украинцы, которые были фанатами ЦСКА / Фото из открытых источников

      Украинцы, пострадавшие в римском метро при обрушении эскалатора, оказались фанами московского ЦСКА и прилетели в Италию специально чтобы поддержать российскую команду.

      Об этом рассказал посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, передает "Европейская правда".

      Читайте также: Из-за фанатов российского ЦСКА в Риме эскалатор вышел из строя: десятки пострадавших (видео)

      "Оказывается, что и в Украине еще есть фанаты московского клуба, которые сопровождают ЦСКА в Лиге чемпионов", – подчеркнул он.

      В то же время, пока не известно, из какого города прилетели болельщики.

      Однако, как рассказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, все пострадавшие украинцы уже возвращаются домой.

      Сейчас все пострадавшие граждане Украины выписаны из больниц. У них рваные раны и ушибы. Один гражданин уже покинул территорию Италии рейсом Рим – Варшава,
      – сказал он.

      Дипломат добавил, что трое других украинцев уже приобрели билеты на рейс Рим – Киев, и ожидают вылета в аэропорту.

      Погорельцев не смог уточнить, являются ли болельщики жителями Украины, или России.

      "Пока не было необходимости это выяснять. Они граждане Украины, мы защищаем их права. Известно лишь, что они являются членами украинского фан-клуба ЦСКА", – подытожил он.

      Напомним, вечером 23 октября на одной из станций метро в Риме эскалатор вышел из строя. Он резко поехал вниз, и десятки людей, находившихся на нем, падали на бетонный пол. В результате инцидента пострадали несколько десятков человек, большинство из которых – фаны московского ЦСКА.

      Впоследствии, в МИД Украины сообщили, что среди пострадавших 4 граждан Украины, они были направлены в местные больницы.

      Теги: Новости Украины Футбол Спорт Аварии и ДТП МИД Украины метро
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 24 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Массовая рассылка пакетов с взрывчаткой в США: что об этом известно
      сегодня , 01:20 Массовая рассылка пакетов с взрывчаткой в США: что об этом известно
      Наталя Сколоздра
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 24 октября
      сегодня , 00:10 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 24 октября
      Тест-драйв BMW 4-серии Gran Coupe: стиль, комфорт и спортивный характер
      24 октября , 16:00 Тест-драйв BMW 4-серии Gran Coupe: стиль, комфорт и спортивный характер
      Игра на чувствах: зачем в России провели интервью с погибшой студенткой из керченского коледжа
      24 октября , 23:00 Игра на чувствах: зачем в России провели интервью с погибшой студенткой из керченского коледжа
      Іван Яковина
      Главные новости 24 октября: газ в Украине больше не подорожает, массовая рассылка бомб в США
      24 октября , 22:28 Главные новости 24 октября: газ в Украине больше не подорожает, массовая рассылка бомб в США
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук