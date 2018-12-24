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      Инцидент в поезде "Киев-Рахов": на пассажирку упала верхняя полка с другой женщиной

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      На пассажирку поезда "Киев-Рахов" упала верхняя полка с другой женщиной: у пострадавшей травма таза
      На пассажирку поезда "Киев-Рахов" упала верхняя полка с другой женщиной: у пострадавшей травма таза / politeka.net

      В субботу, 22 декабря, в поезде 357К сообщением "Киев-Рахов" на пассажирку Полякову Надежду упала верхняя полка, на которой отдыхала другая женщина. Вследствие этого Надежда Полякова получила значительные травмы таза.

      Об этом сообщила дочь Надежды Поляковой на Facebook-странице.

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      Светлана Полякова утверждает, что пострадавшей раздробило таз. Ее сразу срочно направили в Тернопольскую областную больницу, где сделали МРТ и прооперировали.

      Представитель "Укрзализныци" в комментариях к посту на Facebook отметил, что результаты проверки свидетельствуют, что полка была и остается исправной.

      После инцидента полка была комиссионно проверена — она была и остается в исправном состоянии. Такое событие могло произойти по неосторожности пассажира, находившегося на полке (такие случаи очень редко, но случаются). Установлено, что со своей стороны бригада действовала правильно,
      — отметил заместитель директора департамента пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан.

      Однако дочь пострадавшей добавила, что пассажирка, которая была на верхней полке, на время инцидента спала уже 2 часа. Кроме того, в акте, который подписал начальник поезда после инцидента, указано, что женщина травмировалась именно из-за падения соседки сверху.

      Мама зачитала акт — там написано, что пассажирка сверху с места 46 упала на пассажирку (мою маму) на место 45, последняя получила травму бедра. О полке совсем ничего не написали!
      отметила дочь пострадавшей Светлана Полякова в комментарии для BBC.

      Ранее 24 канал сообщал, что пассажирский поезд, который ехал из Рахова в Киев застрял на пути в Тернопольской области и около 5 часов простоял в поле.

      Теги: Новости Украины Тернополь Железная дорога Травмы Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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