Инцидент в поезде "Киев-Рахов": на пассажирку упала верхняя полка с другой женщиной

В субботу, 22 декабря, в поезде 357К сообщением "Киев-Рахов" на пассажирку Полякову Надежду упала верхняя полка, на которой отдыхала другая женщина. Вследствие этого Надежда Полякова получила значительные травмы таза.

Об этом сообщила дочь Надежды Поляковой на Facebook-странице.

Читайте также: "Укрзализныця" увеличила количество поездов на период праздников

Светлана Полякова утверждает, что пострадавшей раздробило таз. Ее сразу срочно направили в Тернопольскую областную больницу, где сделали МРТ и прооперировали.

Представитель "Укрзализныци" в комментариях к посту на Facebook отметил, что результаты проверки свидетельствуют, что полка была и остается исправной.

После инцидента полка была комиссионно проверена — она была и остается в исправном состоянии. Такое событие могло произойти по неосторожности пассажира, находившегося на полке (такие случаи очень редко, но случаются). Установлено, что со своей стороны бригада действовала правильно,

— отметил заместитель директора департамента пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан.

Однако дочь пострадавшей добавила, что пассажирка, которая была на верхней полке, на время инцидента спала уже 2 часа. Кроме того, в акте, который подписал начальник поезда после инцидента, указано, что женщина травмировалась именно из-за падения соседки сверху.

Мама зачитала акт — там написано, что пассажирка сверху с места 46 упала на пассажирку (мою маму) на место 45, последняя получила травму бедра. О полке совсем ничего не написали!

— отметила дочь пострадавшей Светлана Полякова в комментарии для BBC.

Ранее 24 канал сообщал, что пассажирский поезд, который ехал из Рахова в Киев застрял на пути в Тернопольской области и около 5 часов простоял в поле.