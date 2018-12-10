Инцидент в торговом центре "Дарница" в Киеве: в "Нацдружинах" рассказали свою версию событий

В понедельник вечером, 10 декабря, по сообщениям членов общественной организации "Национальные дружины" в Киеве продолжается якобы рейдерский захват торгового центра "Дарница" на Харьковском шоссе, 144. "Нацдружинники" ждут, чтобы спецназовцы выгнали из здания лиц, которых члены организации называют "титушками" и "рейдерами".

Об этом в комментарии ресурса Dtp.kiev.ua рассказал один из членов "Нацдружин", которые находятся на месте.

24 канал сообщал, что 10 декабря вечером возле ТЦ "Дарница" в Киеве появилось немало правоохранителей. В полиции пока не имеют информации о том, что именно случилось на месте. Однако "Нацдружини" утверждают, что происходит рейдерский захват торгового центра.

"Торговый центр "Дарница" уже больше года пытаются захватить рейдеры, а именно – 2-й этаж. Предприниматели обратились в общественную организацию "Национальных дружин". Мы пришли для того, чтобы попросить рейдеров уйти", – рассказал представитель "Нацдружин".

Он добавил, что впоследствии на место приехали якобы около 70-80 "титушек" и полиция.

Мы несколько часов стояли, просто держали блокаду, пока не уйдут "титушки". Затем в помещение зашел "Беркут" (это спецподразделение расформировали в Украине, – ред.) и начал нас провоцировать. Мы сказали, что все, что мы выходим. Мы начали выходить, а они начали бить нас дубинками, непонятно почему,

– заверил член "Нацдружин".