01:09
11 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Личный уборщик Кадырова. Нелетающее такси
      Вєсті Кремля
      22:25, 10 декабря
      Вести.UA. Радикальный эксперт по боксу. Пролет Савченко
      Вєсті.UA
      19:57, 10 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Инцидент в торговом центре "Дарница" в Киеве: в "Нацдружинах" рассказали свою версию событий

      108 Читати новину українською
      Инцидент в торговом центре "Дарница" в Киеве
      Инцидент в торговом центре "Дарница" в Киеве / Dtp.kiev.ua

      В понедельник вечером, 10 декабря, по сообщениям членов общественной организации "Национальные дружины" в Киеве продолжается якобы рейдерский захват торгового центра "Дарница" на Харьковском шоссе, 144. "Нацдружинники" ждут, чтобы спецназовцы выгнали из здания лиц, которых члены организации называют "титушками" и "рейдерами".

      Об этом в комментарии ресурса Dtp.kiev.ua рассказал один из членов "Нацдружин", которые находятся на месте.

      24 канал сообщал, что 10 декабря вечером возле ТЦ "Дарница" в Киеве появилось немало правоохранителей. В полиции пока не имеют информации о том, что именно случилось на месте. Однако "Нацдружини" утверждают, что происходит рейдерский захват торгового центра.

      "Торговый центр "Дарница" уже больше года пытаются захватить рейдеры, а именно – 2-й этаж. Предприниматели обратились в общественную организацию "Национальных дружин". Мы пришли для того, чтобы попросить рейдеров уйти", – рассказал представитель "Нацдружин".

      Он добавил, что впоследствии на место приехали якобы около 70-80 "титушек" и полиция.

      Мы несколько часов стояли, просто держали блокаду, пока не уйдут "титушки". Затем в помещение зашел "Беркут" (это спецподразделение расформировали в Украине, – ред.) и начал нас провоцировать. Мы сказали, что все, что мы выходим. Мы начали выходить, а они начали бить нас дубинками, непонятно почему,
      – заверил член "Нацдружин".

       

      Теги: Новости Украины Полиция столкновения Национальная дружина Новости Киева
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук