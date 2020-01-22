Индекс демократии по версии The Economist: какое место в рейтинге заняла Украина
Издание The Economist опубликовало свой ежегодный рейтинг индекса демократии по итогам 2019 года. Украина заняла в этом рейтинге 78 место, поднявшись на 6 позиций по сравнению с 2018 годом.
В целом в рейтинге представлены 167 стран, 164 из которых являются членами ООН. Лидерами в рейтинге стали Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Финляндия, которые по многим показателям набирают 10 баллов. Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный The Economist.
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Самыми демократичными странами являются скандинавские государства
Карта рейтинга демократий в мире / The Economist
С показателем 5,9 баллов из 10 Украина в рейтинге принадлежит к группе стран с так называемым "гибридным режимом". Похожую на Украину ситуацию можно наблюдать в Северной Македонии, Албании и Бангладеше.
В рейтинге демократий Украина оказалась на 78 месте
К слову, Россия заняла 136 место, а Беларусь – 141 место рейтинга.
По каким критериям определяется состояние демократии:
- участие в выборах,
- политический процесс и плюрализм,
- политическая культура,
- функционирование правительства (в Украине функционирование правительства оказалось самой слабой категорией – 2,71 балла).
Сам индекс демократии определяется на основе ответов на 60 вопросов, каждый из которых имеет 2-3 варианта ответа.
Вопросы разделены на следующие категории:
- свободные ли национальные выборы в стране;
- безопасность избирателей;
- влияние иностранных государств на правительство;
- способность государственных служащих осуществлять политические решения.
Что означают баллы в индексе демократии страны
- если индекс демократии для страны составляет 8-10 баллов, то это страна с полноценной демократией.
- при индексе демократии от 6 до 7,9 баллов демократия в стране считается неполной.
- 4-5,9 баллов – в стране царит гибридный режим;
- меньше 4 баллов – авторитарный режим в стране.