Индекс демократии по версии The Economist: какое место в рейтинге заняла Украина

Издание The Economist опубликовало свой ежегодный рейтинг индекса демократии по итогам 2019 года. Украина заняла в этом рейтинге 78 место, поднявшись на 6 позиций по сравнению с 2018 годом.

В целом в рейтинге представлены 167 стран, 164 из которых являются членами ООН. Лидерами в рейтинге стали Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Финляндия, которые по многим показателям набирают 10 баллов. Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный The Economist.

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Самыми демократичными странами являются скандинавские государства



Карта рейтинга демократий в мире / The Economist

С показателем 5,9 баллов из 10 Украина в рейтинге принадлежит к группе стран с так называемым "гибридным режимом". Похожую на Украину ситуацию можно наблюдать в Северной Македонии, Албании и Бангладеше.



В рейтинге демократий Украина оказалась на 78 месте

К слову, Россия заняла 136 место, а Беларусь – 141 место рейтинга.

По каким критериям определяется состояние демократии:

участие в выборах,

политический процесс и плюрализм,

политическая культура,

функционирование правительства (в Украине функционирование правительства оказалось самой слабой категорией – 2,71 балла).

Сам индекс демократии определяется на основе ответов на 60 вопросов, каждый из которых имеет 2-3 варианта ответа.

Вопросы разделены на следующие категории:

свободные ли национальные выборы в стране;

безопасность избирателей;

влияние иностранных государств на правительство;

способность государственных служащих осуществлять политические решения.

Что означают баллы в индексе демократии страны