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      Индекс демократии по версии The Economist: какое место в рейтинге заняла Украина

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      Украина улучшила свои показатели в глобальном рейтинге индексов демократии / Getty Images

      Издание The Economist опубликовало свой ежегодный рейтинг индекса демократии по итогам 2019 года. Украина заняла в этом рейтинге 78 место, поднявшись на 6 позиций по сравнению с 2018 годом.

      В целом в рейтинге представлены 167 стран, 164 из которых являются членами ООН. Лидерами в рейтинге стали Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Финляндия, которые по многим показателям набирают 10 баллов. Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный The Economist.

      Интересно: Можно ли считать Украину демократической страной: советы иностранных экспертов


      Самыми демократичными странами являются скандинавские государства


      Карта рейтинга демократий в мире / The Economist

      С показателем 5,9 баллов из 10 Украина в рейтинге принадлежит к группе стран с так называемым "гибридным режимом". Похожую на Украину ситуацию можно наблюдать в Северной Македонии, Албании и Бангладеше.


      В рейтинге демократий Украина оказалась на 78 месте

      К слову, Россия заняла 136 место, а Беларусь – 141 место рейтинга.

      По каким критериям определяется состояние демократии:

      • участие в выборах,
      • политический процесс и плюрализм,
      • политическая культура,
      • функционирование правительства (в Украине функционирование правительства оказалось самой слабой категорией – 2,71 балла).

      Сам индекс демократии определяется на основе ответов на 60 вопросов, каждый из которых имеет 2-3 варианта ответа.

      Вопросы разделены на следующие категории:

      • свободные ли национальные выборы в стране;
      • безопасность избирателей;
      • влияние иностранных государств на правительство;
      • способность государственных служащих осуществлять политические решения.

      Что означают баллы в индексе демократии страны

      • если индекс демократии для страны составляет 8-10 баллов, то это страна с полноценной демократией.
      • при индексе демократии от 6 до 7,9 баллов демократия в стране считается неполной.
      • 4-5,9 баллов – в стране царит гибридный режим;
      • меньше 4 баллов – авторитарный режим в стране.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины рейтинги
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