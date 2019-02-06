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      Индексация тарифов УЗ на грузоперевозки резко замедлит темпы роста экономики и ВВП, – эксперт

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      Железнодорожные грузовые перевозки
      Железнодорожные грузовые перевозки / economics.unian.ua

      Предприятиям отрасли ГМК придется отказаться от амбициозных планов по повышению зарплат и модернизации предприятий

      Одобрение инициативы "Укразализныци" о введении автоматической индексации тарифа на грузоперевозки на индекс промышленных цен, которое предусмотрено размещенным на сайте Министерства транспорта и инфраструктуры проектом постановления Кабмина "О внесении изменений к постановлению Кабмина от 16 декабря 2009 года №1392", приведет к дополнительному росту затрат для промпроизводителей на 12,7 млрд грн. Об этом 112.ua рассказал председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький. Он уточнил, что по итогам минувшего года индекс вырос на 14,2%.

      Документом также предусмотрена дальнейшая ежеквартальная индексация цен, что "создает комфортные условия для "Укрзализныци", которая является монополистом и в том числе является собственником большей части грузовых вагонов".

      При этом, УЗ, судя по всему, не намерена отказываться от планов по унификации классов грузов и роста тарифов для груженных вагонов. В 2019 году только от этих инициатив затраты грузоотправителей могут вырасти на 21 млрд грн, сказал Беленький. В прошлом году, за счет либерализации вагонной составляющей, УЗ на фоне формального сохранения тарифов на прежнем уровне, получила дополнительные 7,3 млрд грн.

      "Дополнительные затраты на грузоотправку снижают конкурентноспособность украинских производителей. В частности, цены продукции производимой предприятиями ГМК прямо зависят от мировой конъюнктуры. Несмотря на рост затрат, в частности, на грузоотправку, производители не могут повысить цены, потому что их продукцию не станут покупать. Соответственно, если благоприятной конъюнктуры не будет, а цены на мировом рынке уже снизились в сравнении с 2018 годом, производителям придется сокращать инвестпрограммы, что в краткосрочной перспективе приведет к снижению объемов производства, сокращению темпов модернизации. Это приведет к снижению объемов производств и поступлению валютной выручки в страну, производителям придется отказаться от амбициозных планов по повышению зарплат в отрасли, а это еще больше усилит проблему трудовой миграции, из-за которой отрасль продолжает терять квалифицированные кадры. В отдельных отраслях будут останавливаться целые предприятия, в других будет сокращаться рентабельность. В конечном итоге те темпы роста экономики и ВВП, которые планировал Кабмин, они будут существенно замедлены, потому что все отрасли будут работать на то, чтобы решить проблемы, которые возникнут из-за решений УЗ", – сказал Сергей Беленький.

      Глава Федерации металлургов отметил, что до сих пор автоматическая индексация тарифов в Украине не применялась. Но также, она не применяется и в других странах: "Если посмотреть на мировой опыт, прежде всего на опыт стран Ближнего зарубежья (РФ, Белоруссия, Казахстан), ни в одной из этих стран за последний год не было индексации стоимости грузоперевозок более чем на 10%. В среднем около 5%. В странах ЕС годовая индексация была вообще от 0 до 5% по году. Соответственно в Украине будут наименее конкурентные условия в сравнении с другими странами, а УЗ получит сверхдоходы, которые она вряд ли сможет освоить. Как известно, за 2018 год у них процент освоения инвестиций составил около 65%. Они не могут освоить те доходы, которые имеют сейчас, но постоянно стремятся получить еще больше".

      Украинские производители призывают УЗ, Министерство инфраструктуры, МЭРТ, Кабмин, все заинтересованные органы к диалогу. "Бизнес готов обсуждать какое повышение тарифов за 2018 год, вопрос может ли иметь место автоматическая индексация и в каком размере. Для этого нужно снова садиться за стол переговоров, возможно при посредничестве Государственной регуляторной службы", – сказал Беленький.

      Он также отметил, что затраты УЗ не в полной мере привязаны к индексу цен промпроизводителей. Доля оплаты труда в себестоимости услуг госмонополиста составляет почти 52%. Оплату труда наверное логичней привязывать к инфляции, то есть к индексу потребительских цен. А индекс потребцен составляет, как известно, 9,8%, сказал Беленький

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      Теги: Укрзализниця ВВП Министерство инфраструктуры Министерство экономического развития и торговли Деньги Металургия
      Источник: 24 Канал
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