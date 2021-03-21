Индии грозят санкции США за покупку оружия в России
Индия собралась купить в России зенитно-ракетные комплексы С-400. Именно поэтому руководитель американского военного ведомства указал официальному Дели, что за такие действия Вашингтон может наложить санкции.
Источник:DW
В Пентагоне уверены, что покупка оружия в России ухудшает отношения союзников. Ранее подобная ситуация уже сложилась из-за решения Турции.
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США пригрозили Индии санкциями за покупку оружия в России
Соединенные Штаты Америки намекнули Индии, что той стоит отказаться от идеи приобретения в России ЗРК (зенитно-ракетного комплекса) С-400. Это произошло 20 марта во время встречи в Нью-Дели министра обороны США Ллойда Остина и руководителя индийского военного ведомства Раджнатха Сингха.
- Белый Дом, по сообщению главы Пентагона, настойчиво призывает союзников и партнеров воздержаться от покупок, за которыми могут последовать санкции со стороны Вашингтона.
Об этом Остин сказал журналистам на брифинге после встречи с Сингхом. Заметим, С-400 – это зенитно-ракетный комплект для противостояния стратегической и тактической авиации и другим средствам воздушного нападения. Система способна поражать цели в радиусе 400 километров.
Российская С-400 уже испортила отношения США и Турции
США и Турция являются членами НАТО. Однако факт покупки Анкарой С-400 в России вызвал резкую реакцию Вашингтона.
- Белый дом исключил Турцию из перечня партнеров программы производства новейшего истребителя F-35.
- А также отозвал предложение о поставках ракетных комплексов Patriot.
Также США ввели санкции против некоторых турецких должностных лиц, причастных к заключению военного контракта с Кремлем.
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