15:14
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 12°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Индия договорилась с Россией о закупке С-400 в обход санкций США, – The Economic Times

66 Читати новину українською
Индия будет закупать у России ЗРК С-400
Индия будет закупать у России ЗРК С-400 "Триумф" / Фото из открытых сетей

Индия и Россия завершили переговоры по цене на российские ЗРК С-400 "Триумф" для индийских ВВС. Комплексы ПВО обойдутся Нью-Дели почти в 6 миллиардов долларов.

Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на неназванных чиновников Военно-воздушных сил Индии.

Читайте также: Россия и Индия разрабатывают план обхода санкций США – СМИ

Переговоры, касающиеся соглашения относительно ракетных систем, завершены. Финансовая составляющая согласована,
– заявил для издания высокопоставленный чиновник, участвующий в переговорах.

Чиновник добавил, что Индия и Россия планируют объявить о сделке перед встречей между индийским премьер-министром Нарендрой Моди и российским президентом Владимиром Путиным.

Как отмечается, обе страны пытаются обойти санкции США, которые предусматривают наказание для стран и компаний, имеющих дела с оборонительными и разведывательными структурами России.

Напомним, 9 мая США ввели новые санкции против России, в частности против нескольких российских военных структур, в числе которых фигурируют конструкторское бюро, Институт Минобороны РФ и учебный центр под Санкт-Петербургом.

Теги: Новости политики Новости России Индия Оружие Санкции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
сегодня, 15:04 Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
Юрій Бутусов 913
Победы Украины в кибер-войне с Россией ждет весь мир, – международные эксперты
сегодня, 14:01 Победы Украины в кибер-войне с Россией ждет весь мир, – международные эксперты
Яніна Ткачук 177
В прифронтовом Покровске появится первая церковь Киевского Патриархата
сегодня, 12:01 В прифронтовом Покровске появится первая церковь Киевского Патриархата
Злой Одессит 678
Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
сегодня, 08:40 Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
Андрій Воропаєв 3822
На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
28 мая, 22:01 На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
Дід Панас 3724
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук