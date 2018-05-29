Индия договорилась с Россией о закупке С-400 в обход санкций США, – The Economic Times

Индия и Россия завершили переговоры по цене на российские ЗРК С-400 "Триумф" для индийских ВВС. Комплексы ПВО обойдутся Нью-Дели почти в 6 миллиардов долларов.

Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на неназванных чиновников Военно-воздушных сил Индии.

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Переговоры, касающиеся соглашения относительно ракетных систем, завершены. Финансовая составляющая согласована,

– заявил для издания высокопоставленный чиновник, участвующий в переговорах.

Чиновник добавил, что Индия и Россия планируют объявить о сделке перед встречей между индийским премьер-министром Нарендрой Моди и российским президентом Владимиром Путиным.



Как отмечается, обе страны пытаются обойти санкции США, которые предусматривают наказание для стран и компаний, имеющих дела с оборонительными и разведывательными структурами России.

Напомним, 9 мая США ввели новые санкции против России, в частности против нескольких российских военных структур, в числе которых фигурируют конструкторское бюро, Институт Минобороны РФ и учебный центр под Санкт-Петербургом.