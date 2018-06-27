Индия готовит высадку на Луну: хотят добывать редкое и очень дорогое ядерное топливо
Индия работает над космической программой, которая предусматривает высадку на южную сторону Луны. Еще ни одна страна не была в этой части спутника. Ученые изучают возможности добычи безотходного ядерного топлива, которое стоит триллионы долларов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Уже в октябре индийский аналог NASA запустит луноход для исследования целины на поверхности Луны. Аппарат будет проводить анализ образцов почвы, ища следы воды и Гелия-3.
Читайте также: Ученые рассказали, как может происходить колонизация планеты Проксима b
Этот изотоп есть на Земле, однако он очень редкий, а вот на Луне его столько, что теоретически его добывание могло бы обеспечить все страны энергией на 250 лет.
"Страны, способные привезти этот ресурс с Луны на Землю, будут диктовать процесс", – заявил глава Индийской организации исследования космоса (ISRO) Кайласавадиву Сиван.
Далее в планах ISRO – вывод космической станции на орбиту и отправка индийских астронавтов на Луну. Пока конкретные сроки в организации не называют.
Как известно, единственная страна, которая отправляла аппараты на Луну с начала тысячелетия, – это Китай. Его аппарат "Чанъе" высадился на лунной поверхности в 2013 году.
Больше публикаций, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно