02:06
28 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
28°C 20°C
  • пятница
    23°C 19°C
  • суббота
    19°C 14°C
  • воскресенье
    18°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Клещ Кадыров. Кокаиновый король Мундиаля
Вєсті Кремля
22:09, 27 июня
Вести.UA. Возвышенные отношения Ляшко и Коломойского. Адское поздравления для Захарченко
Вєсті.UA
20:13, 27 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, 27 июня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Космос

Индия готовит высадку на Луну: хотят добывать редкое и очень дорогое ядерное топливо

103 Читати новину українською
Индия готовит высадку на Луну
Индия готовит высадку на Луну / astronomynow.com

Индия работает над космической программой, которая предусматривает высадку на южную сторону Луны. Еще ни одна страна не была в этой части спутника. Ученые изучают возможности добычи безотходного ядерного топлива, которое стоит триллионы долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Уже в октябре индийский аналог NASA запустит луноход для исследования целины на поверхности Луны. Аппарат будет проводить анализ образцов почвы, ища следы воды и Гелия-3.

Читайте также: Ученые рассказали, как может происходить колонизация планеты Проксима b

Этот изотоп есть на Земле, однако он очень редкий, а вот на Луне его столько, что теоретически его добывание могло бы обеспечить все страны энергией на 250 лет.

"Страны, способные привезти этот ресурс с Луны на Землю, будут диктовать процесс", – заявил глава Индийской организации исследования космоса (ISRO) Кайласавадиву Сиван.

Далее в планах ISRO – вывод космической станции на орбиту и отправка индийских астронавтов на Луну. Пока конкретные сроки в организации не называют.

Как известно, единственная страна, которая отправляла аппараты на Луну с начала тысячелетия, – это Китай. Его аппарат "Чанъе" высадился на лунной поверхности в 2013 году.

Больше публикаций, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Космос Луна Индия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 27 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук