Индия вводит тотальный карантин из-за коронавируса: будет запрещено выходить из дома

Из-за пандемии коронавируса премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о введении тотального карантина на 3 недели. С полуночи 25 марта в Индии будет запрещено выходить из дома.

"Вводится полный запрет на выход из дома... Многие семьи будут разрушены, если мы не сможем справиться в течение следующего 21 дня", – заявил Нарендра Моди в телевизионном обращении, сообщает India Times.

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Премьер добавил, что карантин может быть продлен еще на 3 недели.

По словам Моде, сегодняшние действия в борьбе с коронавирусом являются решающими.

Вы должны помнить, что инфицированный коронавирусом сначала кажется нормальным, у него нет симптомов. Поэтому будьте осторожными и оставайтесь дома,

– призвал глава индийского правительства.

Он добавил, что власть будет принимать все меры, чтобы обеспечить бесперебойную поставку товаров первой необходимости.

Заметим, что на сегодня в Индии с населением 1,3 миллиарда человек зарегистрировано 482 случая заражения коронавирусом, 9 зараженных людей умерли.



Перечень стран, в которых действует комендантский час в связи с пандемией коронавируса / Инфографика 24 канала