22:30
27 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Водка для Ким Чен Ына. Православная медицина
      Вєсті Кремля
      21:31, сегодня
      Вести.UA: Порошенко может возглавить "Квартал 95". Темные союзники Вилкула
      Вєсті.UA
      19:51, 26 февраля
      Наказаны и "вечно легитимные": почему дома топ-преступников до сих пор не перешли государству
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Эмиграция из СССР
      Згадати все
      21:35, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ

      Индивидуальное отопление станет невыгодным, – эксперт о газовых перспективах для украинцев

      389 Читати новину українською
      После подорожания газа греться котлом станет дорого
      После подорожания газа греться котлом станет дорого / Youtube

      Подорожание газа на 15% в конце этого отопительного сезона, запланированное еще осенью, будет не последним. Рынок газа будет организован таким образом, чтобы убрать любые специальные цены для бытовых потребителей. Поэтому индивидуальное отопление станет слишком дорогим.

      Об этом в комментарии 24 каналу сказал эксперт по вопросам ЖКХ и энергетической реформы Святослав Павлюк.

      Он напомнил: повышение стоимости газа до уровня рыночной цены было запланировано еще в прошлом году. Сначала – на 25% в ноябре. Далее – на 15% – в конце отопительного сезона, то есть, в апреле–мае 2019.

      Читайте также: В Украине снова поднимут цены на горячую воду и отопление: когда и на сколько

      До конца текущего года должно быть окончательное поднятие, считает Павлюк. И оно имеет целью выравнивание с рыночной ценой и полное прекращение спецобязательств, с которыми бытовые потребители получают газ дешевле, чем промышленные. Поэтому подорожает газ только для бытовых потребителей. Промышленность уже давно покупает его по рыночной цене. А поскольку сейчас падает цена на европейском рынке, то она будет падать и для промышленности.

      Мы идем к тому, что стоимость газа для оптовых, крупных потребителей, будет меньше, чем для бытовых, учитывая разную стоимость распределения и доставки. Истории с индивидуальными котлами начнут быстро заканчиваться,
      – подчеркнул Павлюк.

      И объяснил; для "индивидуальщиков" газ будет стоить дороже, чем для теплокоммунэнерго. Раньше было наоборот. Теперь снова будут возвращаться к центральному отоплению, ведь, по выражению эксперта, "если нет глобальных маркеров и стратегий как работать, то так и будет".

      По мнению Павлюка, единственный способ, который позволит выжить в таких условиях украинскому потребителю коммунальных услуг – это энергоэффективность.

      "Европейские страны начали вводить энергоэффективность в 70-х годах, после скачка цены на газ и бензин. И занимались этим десятилетия. Нам также надо этим заниматься. Все остальное – оттягивание времени и эмоции. Нам нужно системно утеплять дома, ставить средства регулирования, сокращать удельное потребление. Только тогда мы сможем обеспечить комфорт за приемлемые деньги", – констатировал он.

      Читайте также: Реально ли снизить цену на газ в Украине: четкий ответ экономиста

      blog_ava
      Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
      сегодня
      2996
      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Энергоэффективность Тарифы Тарифы на газ ЖКХ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Здобутки Євромайдану відправили на смітник
      сегодня , 22:01 Здобутки Євромайдану відправили на смітник
      Артем Овдієнко 342
      Конфликт между Индией и Пакистаном: быть ли войне и как это коснется Украины
      сегодня , 21:33 Конфликт между Индией и Пакистаном: быть ли войне и как это коснется Украины
      Світлана Попова 263
      Expo 2020: Топ-7 павильонов, которыми удивит всемирная выставка
      сегодня , 20:31 Expo 2020: Топ-7 павильонов, которыми удивит всемирная выставка
      51
      Германия охотится за российскими деньгами: первые 50 миллионов евро уже нашли
      сегодня , 20:01 Германия охотится за российскими деньгами: первые 50 миллионов евро уже нашли
      Борис Немировський 281
      Доспівалися: чому Євробачення "зламалося" і "де собака зарита"
      сегодня , 19:30 Доспівалися: чому Євробачення "зламалося" і "де собака зарита"
      Єлизавета Герасимюк 1377
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Как выглядят парашютные прыжки десантников на воду: зрелищные фото
       24 августа 2016 , 00:30
      Сколько украинцев хочет переехать жить за границу: впечатляющее количество
       31 августа 2016 , 17:23 1
      Шевченко – самый дорогой игрок в истории АПЛ, учитывая инфляцию
       6 сентября 2018 , 17:22
      Коноплянка все еще может перейти в Бешикташ
       20 января , 23:49
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук