Индивидуальное отопление станет невыгодным, – эксперт о газовых перспективах для украинцев

Подорожание газа на 15% в конце этого отопительного сезона, запланированное еще осенью, будет не последним. Рынок газа будет организован таким образом, чтобы убрать любые специальные цены для бытовых потребителей. Поэтому индивидуальное отопление станет слишком дорогим.

Об этом в комментарии 24 каналу сказал эксперт по вопросам ЖКХ и энергетической реформы Святослав Павлюк.

Он напомнил: повышение стоимости газа до уровня рыночной цены было запланировано еще в прошлом году. Сначала – на 25% в ноябре. Далее – на 15% – в конце отопительного сезона, то есть, в апреле–мае 2019.

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До конца текущего года должно быть окончательное поднятие, считает Павлюк. И оно имеет целью выравнивание с рыночной ценой и полное прекращение спецобязательств, с которыми бытовые потребители получают газ дешевле, чем промышленные. Поэтому подорожает газ только для бытовых потребителей. Промышленность уже давно покупает его по рыночной цене. А поскольку сейчас падает цена на европейском рынке, то она будет падать и для промышленности.

Мы идем к тому, что стоимость газа для оптовых, крупных потребителей, будет меньше, чем для бытовых, учитывая разную стоимость распределения и доставки. Истории с индивидуальными котлами начнут быстро заканчиваться,

– подчеркнул Павлюк.

И объяснил; для "индивидуальщиков" газ будет стоить дороже, чем для теплокоммунэнерго. Раньше было наоборот. Теперь снова будут возвращаться к центральному отоплению, ведь, по выражению эксперта, "если нет глобальных маркеров и стратегий как работать, то так и будет".

По мнению Павлюка, единственный способ, который позволит выжить в таких условиях украинскому потребителю коммунальных услуг – это энергоэффективность.

"Европейские страны начали вводить энергоэффективность в 70-х годах, после скачка цены на газ и бензин. И занимались этим десятилетия. Нам также надо этим заниматься. Все остальное – оттягивание времени и эмоции. Нам нужно системно утеплять дома, ставить средства регулирования, сокращать удельное потребление. Только тогда мы сможем обеспечить комфорт за приемлемые деньги", – констатировал он.

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