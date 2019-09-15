Индонезию и Малайзию накрыл смог после пожаров, которые устраивают бизнесмены: фото и видео
В Индонезии и Малайзии власти начали выдавать людям маски из-за смога, укрывшего города стран. Он вызван масштабными лесными пожарами в регионе, причинами которых часто являются умышленные поджоги бизнесменов.
На острове Суматра в Индонезии видимость в некоторых районах не превышает 300 метров. Из-за этого там закрыли аэропорт и ограничили движение транспорта, передает BBC.
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Кроме того, в некоторых регионах прекратили обучение в школах.
Почему возникают лесные пожары? Причинами возгораний часто становятся умышленные поджоги. Так местные бизнесмены пытаются расчистить территории для застройки и ведения сельского хозяйства. Власть пытается преодолеть эту варварскую практику, впрочем пока безуспешно.
Смотрите видео о лесных пожарах в Индонезии
В соседней Малайзии не менее сложная ситуация. Она так же вызвана лесными пожарами. Загрязнение воздуха в Куала-Лумпур составляет 200 пунктов, что опасно для здоровья. Здесь тоже в некоторых регионах закрыли учебные заведения. Власть обещает принять немедленные меры, чтобы потушить пожары.
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