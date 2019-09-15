Индонезию и Малайзию накрыл смог после пожаров, которые устраивают бизнесмены: фото и видео

В Индонезии и Малайзии власти начали выдавать людям маски из-за смога, укрывшего города стран. Он вызван масштабными лесными пожарами в регионе, причинами которых часто являются умышленные поджоги бизнесменов.

На острове Суматра в Индонезии видимость в некоторых районах не превышает 300 метров. Из-за этого там закрыли аэропорт и ограничили движение транспорта, передает BBC.

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Кроме того, в некоторых регионах прекратили обучение в школах.

Kami butuh UDARA SEGAR

tuan Baginda...

Bukan DANA SEGAR

apalagi JANJI JANJI SEGAR...



izinkan kami Menikmatinya.... #IndonesiaForestFireCrisis#IndonesiaForestFireCrisis pic.twitter.com/rm3w24EUg0 — ar-rijal (@Ryzale4) September 10, 2019

Почему возникают лесные пожары? Причинами возгораний часто становятся умышленные поджоги. Так местные бизнесмены пытаются расчистить территории для застройки и ведения сельского хозяйства. Власть пытается преодолеть эту варварскую практику, впрочем пока безуспешно.

Смотрите видео о лесных пожарах в Индонезии

This street will become part of Indonesia's new capital.

Isn't Borneo foggy morning. It's smoky daytime caused by forest fire. #IndonesiaForestFireCrisis pic.twitter.com/rYq6jy7s7u — BangBaret (@itsmebangbaret) September 10, 2019

Twitter please do your magic!

Extinguish this blaze, can you..? #IndonesiaForestFireCrisis pic.twitter.com/Y0rLnFcuEo — BangBaret (@itsmebangbaret) September 11, 2019

В соседней Малайзии не менее сложная ситуация. Она так же вызвана лесными пожарами. Загрязнение воздуха в Куала-Лумпур составляет 200 пунктов, что опасно для здоровья. Здесь тоже в некоторых регионах закрыли учебные заведения. Власть обещает принять немедленные меры, чтобы потушить пожары.