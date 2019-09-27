Инфекции и миллионы смертей нас рассудят, или Проблемы и последствия глобального потепления

В понедельник, 23 сентября, на саммите ООН в Нью-Йорке с эмоциональной речью выступила Грета Тунберг — 16-летняя активистка из Швеции, получившая мировую известность из-за борьбы с изменениями климата.

Про споры вокруг да около Греты Тунберг думаю: пока люди не заметят четкой причинно-следственной связи климатических колебаний с катастрофическими, смертельными последствиями, любая активно внедряемая массовая кампания будет у многих вызывать отторжение: "манипуляторы над нами издеваются".

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И еще многие эти прогнозируемые катастрофические последствия, вроде повышения уровня моря, вызывают реакцию "и че? будет ближе ходить к пляжу".

А ведь есть исследования, которые указывают на связь климатических изменений и пандемий – например, распространение Юстиниановой чумы, которая более ста лет выкашивала Европу, связано с аномальным похолоданием, "год без лета".

Короче, пока речь не зайдет о смерти, споры потеплистов с антипотеплистами будут спорами про Андроид и Айос, про Кэнон и Никон. Только инфекции и миллионы смертей нас рассудят. (И это кстати, опять же, главный критерий, почему вменяемые люди понимают реальность ВИЧ и необходимость прививок – "аргумент возможной смерти", я бы так назвал)

P.s. С политическими спорами та же херня. Но тут "аргумент возможной смерти" не всегда срабатывает – поклонники Сталина тому примером.

Автор: Андрей Дехтяренко

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