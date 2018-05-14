Инфицирование и воспаление: топ-3 мифа о линзах
Существует множество мифов о ношении контактных линз. Специалисты рассказали о трех самых популярных.
Об этом сообщает Opticlub.
Линзы приводят к инфицированию глаз
Контактные линзы, как способ коррекции зрения, не вызывают инфекционных заболеваний. Такие последствия могут возникнуть только из-за неправильного обращения с контактными линзами – несоблюдения правил гигиены.
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В частности, воспаление вызывают патогенные микробы, занесенные в глаз через грязные руки.
Детям и подросткам нельзя носить линзы
Согласно рекомендациям врачей, начинать носить контактные линзы детям желательно с 12 лет, но можно и раньше – медицинских противопоказаний нету.
Топ-3 мифа о ношении линз
Ведь ношение линз больше зависит от ответственности, чем от возраста – если ваш ребенок может самостоятельно ухаживать за приспособлениями, то ему и с восьми лет можно начинать носить линзы.
Не комфортно
Это неправда, ведь теперь, со стремительным развитием технологий, для изготовления контактных линз используют такие материалы, которые не оставляют в глазу дискомфорта. Линзы нового поколения мягкие, гибкие и сохраняют влагу в течение дня, а это очень важно.
Самой популярной является силикон-гидрогелевая технология изготовления линз.
К слову, даже если человек долго носит контактные линзы, то это не значит, что он все делает правильно. Однако, некоторые ошибки могут существенно ухудшить здоровье глаз.