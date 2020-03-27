Инфляция и рост цен: Милованов рассказал об экономике Украины после коронавируса

Об экономике после коронавируса и чрезвычайном положении – в эфире 24 канала в программе "Политическая анатомия" говорили нардеп "Слуги народа" Александр Качура, политолог Олег Саакян, политолог Тарас Семенюк, бывший министр экономики Тимофей Милованов, банкир и экономист Владимир Лавренчук.

Про экономику во время карантина

Во время кризиса достаточно часто так бывает, что дефицит бюджета растет. Что это значит? Дефицит – это, как в бюджете семьи, разница между доходами и расходами. В государстве расходы – это пенсии, поддержка бизнеса, а доходы – это налоги. Об этом заявил бывший министр экономики Тимофей Милованов.

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Он упрощенно объяснил за счет чего финансируется бюджетный дефицит. Деньги можно занять или напечатать. Если брать в кредит – их нужно отдавать в будущем. Так ведет себя большинство стран.

"Деньги можно напечатать. Что это означает на практике? Это все равно брать в кредит. Но тогда мы это делаем в своих государственных банках, которые одалживают у НБУ. Это означает инфляцию и рост цен, где-то нестабильность в экономике", – добавил Милованов.



Тимофей Милованов / 24 канал

Бывший министр экономики заявил, что такое "печатание денег" можно делать разве чуть-чуть. Если массово и в больших объемах, то повторится ситуация 90-х. Люди помнят, как тогда цены росли каждый день.

"Такой соблазн есть всегда и у всех политиков, даже у Дональда Трампа. Потому что гораздо легче просто напечатать деньги. Тогда все немножко становятся беднее, потому что инфляция выше, цены выросли, но ты выглядишь очень хорошо, потому что все "хотелки" удовлетворил" , – объяснил Милованов.

Как украинцы будут реагировать на чрезвычайное положение

Согласно решению Кабмина, с 25 марта на всей территории Украины введен режим чрезвычайной ситуации. Впрочем, уже идут дискуссии о необходимости введения чрезвычайного положения, в связи с пандемией коронавируса.

В эфире программы "Политическая анатомия" на 24 канале политолог Олег Саакян отметил, что то, как отреагируют украинцы на такое решение, зависит от того, когда будет введено чрезвычайное положение.



Олег Саакян / 24 канал

Также он вспомнил, что когда в Украине вводилось военное положение, во времена президентства Петра Порошенко, ничего плохого не случилось. Тогда был установлен ряд предохранителей, чтобы им нельзя злоупотреблять. Например, отсрочить выборы.

По мнению политолога, сейчас очень важно смотреть, что предусматривает чрезвычайное положение.

► Первое. Следует четко понимать, под какие меры, план действий власти нужно чрезвычайное положение.

► Второе. Стоит понимать, каких полномочий из существующих сейчас не хватает. Для чего хочет власть чрезвычайное положение.

Потому что чрезвычайное положение – это инструмент, как нож. Может быть и хорошим, и плохим. Если у нас действительно будет обостряться эпидемиологическая ситуация, и мы увидим итальянско-испанский сценарий, тогда чрезвычайное положение в Украине будет нужно,

– пояснил Олег Саакян.

По словам политолога, если говорить о введении чрезвычайного положения сейчас:

это преждевременно с точки зрения функций государства. Оно может их выполнять в режиме чрезвычайной ситуации;

это преждевременно с точки зрения ожидания общества, которое начало серьезно воспринимать эту угрозу.

"Информация действует, общество в определенной степени демонстрирует свою ответственность. "Но я бы не взялся сказать, что есть полное понимание всей полноты возможной трагедии. По крайней мере социология точно показывает, что в обществе пока такого нет", – рассказал Олег Саакян.

Также он добавил, что это может быть и катастрофически с точки зрения будущего для того, кто захочет пойти на такой шаг, собственно, и для президента.

Что такое чрезвычайное положение?

Согласно закону, это особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях. Вводится он при возникновении чрезвычайных ситуаций не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан.



Что предусматривает введение чрезвычайной ситуации / Инфографика​ 24 каналу

Про количество больных коронавирусом

В Украине уже зафиксировали 191 случай заражения коронавируса. Количество больных теперь растет не по дням, а почти каждый час. Однако нардеп от фракции "Слуга народа" Олескандр Качура предположил, что на самом деле в Украине значительно больше больных Covid-19, но мы о них не знаем.

Такое мнение он высказал в эфире программы "Политанатомия" на 24 канале. Также объяснил, что причиной такой ситуации является то, что в Украине делают мало тестов для выявление заболевания.



Александр Качура / Фото Интерфакс

"Мы еще не понимаем, что происходит. Я уверен, что и статистика, которую нам дают, не соответствует", – сказал Качура.

Если мы сейчас проведем тестирование, я думаю, что у нас будет подтвержденных случаев значительно больше. Симптомы (у людей – 24 канал) на самом деле очень похожи на коронавирус,

– добавил нардеп.

По его словам, многие люди не обращаются в медицинские учреждения, так как борются с болезнью самостоятельно, даже не зная, что это вирус. Однако если бы эти люди прошли тестирование – статистика была бы иной.

Официальное число больных в разных городах Украины:

Черновицкая область – 47 (1 летальный, 4 выздоровели)

Киев – 47;

Киевская область – 24;

Тернопольская область – 24 (1 летальный)

Ивано-Франковская область – 16 (2 летальных)

Запорожская область – 8;

Одесская область – 4;

Винницкая область – 4;

Житомирская область – 4 (1 летальный)

Волынская область – 2;

Днепропетровская область – 2;

Донецкая область – 2;

Львовская область – 2;

Черкасская область – 2;

Закарпатская область – 1;

Луганская область – 1;

Херсонская область – 1.



Где можно пройти тест на коронавирус / Инфографика 24 канала