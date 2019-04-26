Инфляция и рост курса – "Приватбанк" о последствиях отмены национализации

Если решение суда о незаконности национализации "Приватбанка" вступит в силу, это "уничтожит монетарную политику Украины" и приведет к стремительной инфляции и росту курса валют.

Это просто уничтожит монетарную политику, подчеркнул глава наблюдательного совета "Приватбанка" Энгин Акчакоча в интервью "Радио НВ".

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Он отметил, что она стоит на двух "ногах" – "это процентная ставка и обменный курс".

Акчакоча также отметил, что в случае вступления в силу решения Окружного административного суда, Украину может ожидать новый финансовый кризис, а направление движения государства "изменится на 180 градусов".

Финансовые кризисы – это результат недостатка уверенности в системе. Прежде всего мы должны ответить на вопрос о том, кто ответственен за поддержку этой уверенности в финансовой системе. Правительство, политическая власть. Если они не обеспечивают уверенность, тогда все потеряно,

– добавил он.

Окружной админсуд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства.

Какие еще решения по делу "Приватбанка" принял суд:

19 апреля выяснилось, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года относительно определения списка связанных с банком физических и юридических лиц; 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных до его национализации.

Но это еще не все. СМИ сообщают, что Коломойский подал еще 5 исков в Хозяйственный суд Киева к НБУ и "Приватбанку". Его цель – отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?"Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.



На сегодня "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в зарубежных судах. В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается – после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".