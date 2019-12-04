Инфляция в Украине может снизиться до 6% до конца 2019 года

Национальный банк Украины прогнозирует, что до конца этого года уровень инфляции снизится. Хотя в госбюджете на 2019 год уровень инфляции был заложен на отметке 7,4%.

Такой прогноз высказал заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает "Интерфакс-Украина".

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Мы имеем сильный дезинфляционный тренд. К концу года ожидаем инфляцию около 6% – это несколько выше, чем наш коридор 5%+/-1 процентный пункт. Но на самом деле есть шанс, что мы попадем в этот коридор, поскольку видим очень сильное снижение инфляции,

– сказал он на Ukrainian Wealth Management Forum, организованном Институтом Адама Смита в Киеве 3-4 декабря.

Такое же мнение высказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в интервью 24 каналу в программе "Министры в галстуках и без".

Мы можем чувствовать некоторое повышение курса предварительно, а его уменьшение почувствуем весной. В целом инфляция замедляется и будет сейчас 6-7%, а затем будет еще меньше.

Интервью с Тимофеем Миловановым – смотрите видео 24 канала

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К слову, инфляция в Украине в августе в годовом выражении составила 8,8% по сравнению с августом 2018 года.

Госбюджет Украины на 2019 год был основан при инфляции 7,4%. Авторы проекта Госбюджета на 2020 год ожидают замедления инфляции до 6%.



Что заложено в бюджете Украины на 2020 год / инфографика 24 канала

Что такое инфляция?Повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег после определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше. В таком случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились – потеряли часть своей реальной стоимости.

Согласно данным Госстата, по итогам октября в годовом измерении инфляция замедлилась до 6,5% с 7,5% в сентябре и 8,8% по итогам августа.

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