Инфляция в Украине уменьшилась до 2,4%: что подешевело и насколько

По итогам февраля 2020 года инфляция в Украине составила 2,4% годовых. По сравнению с январем цены упали на 0,3%.

О снижении инфляции свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой Государственной службы статистики.

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Потребительские цены в феврале 2020 года по сравнению с январем снизились на 0,3%, с начала года – на 0,1%,

– говорится в сообщении.

По результатам февраля уровень инфляции в Украине опустился до отметки 2,4% в годовом измерении.



Уровень инфляции в Украине от февраля 2019 года / Фото Государственной службы статистики

Какие товары и услуги подешевели и насколько:

больше всего подешевели яйца – на 17,6% ;

; одежда и обувь – на 4,3% ;

; коммунальные услуги – на 2% ;

; топливо – на 2% ;

; мясо птицы, свинина, сало, макаронные изделия, подсолнечное масло – на 5,1 – 0,2%.

В то же время на 2,2 – 0,2% подорожали фрукты, говядина, сахар, овощи, хлеб, сметана, молоко, продукты переработки зерновых, рис.



Как менялись цены на товары и услуги / Фото Государственной службы статистики

В годовом измерении, то есть по сравнению с февралем 2019 года, цены изменились следующим образом:

больше всего подешевели яйца – на 27,7%, овощи – на 14,3%, газ – на 31,3%, топливо – на 6,1;

подорожали алкогольные напитки и табачные изделия – на 12,1%, услуги водоснабжения – на 25,8%, канализация – на 21,6%, а также образовательные услуги – на 13,3%.

Обратите внимание! В январе годовая инфляция в Украине составила 3,2%, а по результатам 2019 года – 4,1%.

Что такое инфляция?Повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции на одну и ту же сумму денег после определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше. Тогда говорят, что покупательная способность денег снизилась, а сами деньги обесценились – потеряли часть своей реальной стоимости.