Инфляция в Украине в феврале оказалась выше, чем прогнозировал НБУ: причины

Фактическая инфляция в Украине в феврале в годовом измерении осталась несколько выше прогноза, опубликованном в инфляционной отчете Национального банка Украины за январь 2018 года.

Об этом говорится в комментарии НБУ относительно данных Государственной службы статистики Украины о замедлении потребительской инфляции в феврале в годовом измерении до 14% с 14,1% месяцем ранее, сообщает УНІАН.

Читайте также: В Украине бумажные гривны заменят на монеты: названы номиналы

Нацбанк отметил, что это обусловлено прежде всего более существенным, чем ожидалось, подорожанием сырых продуктов питания и топлива.

"В целом текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует о сохранении значительного инфляционного давления. В то же время его усилению в феврале противодействовало укрепление гривны, которое продолжается и в первой половине марта", – говорится в комментарии.

Нацбанк отметил, что пока монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции и ее возвращение в целевой диапазон в середине 2019 года.

Стоит напомнить, что Национальный банк со 2 марта повысил учетную ставку до 17% годовых, при этом ставка была повышена четвертый раз подряд – после повышения до 16% в январе, 14,5% в декабре и 13,5% – в октябре 2017 года.