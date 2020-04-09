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      Инфляция в Украине в марте: какие товары и услуги выросли в цене больше всего

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      Инфляция в Украине / Днепроград

      Инфляция на потребительском рынке в марте 2020 года, по сравнению с февралем, составила 0,8%.

      На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 5,2%) подорожала гречневая крупа. Также выросли цены на фрукты, сахар, рис, овощи, макаронные изделия, говядину (от 1,2% до 3,9%). Соответствующую информацию обнародовала Государственная служба статистики.

      К слову Магазины согласились снизить цены на время карантина: какие именно и на что

      В то же время на 12,3% подешевели яйца. Мясо птицы, молоко, безалкогольные напитки, сметана и сыры потеряли от 0,2% до 2,2%.

      Одежда за это время подорожала на 12,1%, обувь – на 13,6%.

      Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,8% произошло в основном в результате удешевления природного газа на 11,6% и горячей воды, отопление на 5,2%.

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      Рост цен в сфере здравоохранения на 1,4% в первую очередь обусловлен подорожанием фармацевтической продукции на 1,9%.

      Повышение цен на транспорт на 0,7% в основном вызвано подорожанием проезда на железнодорожном пассажирском транспорте на 4,4% и автомобилях на 4,0%. В то же время на 1,7% подешевели топливо и масла.

      В сфере связи цены выросли на 0,6%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 17,4%.


      Сколько бизнес может существовать при карантине в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Статистика Цены Инфляция
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