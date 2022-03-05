В чатах местных жителей Херсона начала распространяться новость о том, что российские оккупанты насилуют местных женщин. Эта информация не подтвердилась.

Никаких обращений в медучреждения города не поступало. Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута.

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Информация об изнасиловании оккупантами 11 девушек и женщин в Херсоне – фейк. Никаких обращений в медицинские учреждения города, в частности в больницу имени Карабелеша, не было,

– отметил Лагута.

Также, по его словам, нет погибших в результате изнасилования.

Глава ОГА считает, что так оккупанты хотят посеять еще больше паники среди мирного населения и полностью дестабилизировать ситуацию в области.

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