Информаторы Трампа Фруман и Парнас заплатили миллион долларов, чтобы выйти на свободу

Задержанных накануне Игоря Фрумана и Льва Парнаса – близких к адвокату Дональда Трампа бизнесменов – отпустили под залог. Чтобы выйти на свободу, они заплатили миллион долларов.

Что известно о задержании Парнаса и Фрумана?

Когда их задержали? Двух бизнесменов задержали в четверг, 10 октября, на следующий день после их отказа свидетельствовать в Конгрессе в рамках расследования об импичменте Трампа. Считают, что именно Фруман и Парнас были информаторами Белого дома по делу "Бурисмы" и свели Джулиани с бывшим генпрокурором Луценко.

Важно! Адвокат Трампа опубликовал возможное доказательство вмешательства Украины в выборы США: документ

В чем их обвиняют? В Соединенных Штатах Фрумана и Парнаса обвиняют в денежных махинациях и нелегальном финансировании одного из фондов республиканской партии во время кампании 2016 года.

"Они видели политическое влияние не только для продвижения собственных финансовых интересов, но и для продвижения политических интересов хотя бы одного иностранного чиновника", – рассказал прокурор Джеффри Берман.

Почему Фрумана и Парнаса связывают с Руди Джулиани?

• Именно Фруман и Парнас свели генпрокурора Юрия Луценко с частным адвокатом американского президента Руди Джулиани в январе 2019 года, после чего окружение Трампа стало продвигать "теорию заговора", связанную с Украиной, что в итоге привело к началу процедуры импичмента.

• Кроме того, Фруман и Парнас также пытались организовать встречу Джулиани с Владимиром Зеленским весной 2019 года, посетив для этого Игоря Коломойского, а также будущего помощника президента Сергея Шефира.

Кто такие Лев Парнас и Игорь Фруман?

Лев Парнас – американский бизнесмен, связанный с организацией American Friends of Anatevka (Анатевка – построенный за деньги еврейской общины населенный пункт на Киевщине).



Игорь Фруман – также бизнесмен из США, который помогает собирать деньги на обустройство города для еврейских переселенцев с востока Украины. Известно, что он делал пожертвования в фонд избирательной кампании Дональда Трампа.