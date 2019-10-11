17:53
11 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Испанский агент Навальный. Россия победила в свободе слова
      Вєсті Кремля
      21:10, 10 октября
      Вести.UA: Мендель спасает святой покой Зеленского. Кому молятся в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:34, 10 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Информаторы Трампа Фруман и Парнас заплатили миллион долларов, чтобы выйти на свободу

      33 Читати новину українською
      Информаторы Трампа Фруман и Парнас заплатили миллион долларов, чтобы выйти на свободу
      Информаторы Трампа Фруман и Парнас заплатили миллион долларов, чтобы выйти на свободу / Фото из открытых источников

      Задержанных накануне Игоря Фрумана и Льва Парнаса – близких к адвокату Дональда Трампа бизнесменов – отпустили под залог. Чтобы выйти на свободу, они заплатили миллион долларов.

      Что известно о задержании Парнаса и Фрумана?

      Когда их задержали? Двух бизнесменов задержали в четверг, 10 октября, на следующий день после их отказа свидетельствовать в Конгрессе в рамках расследования об импичменте Трампа. Считают, что именно Фруман и Парнас были информаторами Белого дома по делу "Бурисмы" и свели Джулиани с бывшим генпрокурором Луценко.

      Важно! Адвокат Трампа опубликовал возможное доказательство вмешательства Украины в выборы США: документ

      В чем их обвиняют? В Соединенных Штатах Фрумана и Парнаса обвиняют в денежных махинациях и нелегальном финансировании одного из фондов республиканской партии во время кампании 2016 года.

      "Они видели политическое влияние не только для продвижения собственных финансовых интересов, но и для продвижения политических интересов хотя бы одного иностранного чиновника", – рассказал прокурор Джеффри Берман.

      Почему Фрумана и Парнаса связывают с Руди Джулиани?

      • Именно Фруман и Парнас свели генпрокурора Юрия Луценко с частным адвокатом американского президента Руди Джулиани в январе 2019 года, после чего окружение Трампа стало продвигать "теорию заговора", связанную с Украиной, что в итоге привело к началу процедуры импичмента.

      • Кроме того, Фруман и Парнас также пытались организовать встречу Джулиани с Владимиром Зеленским весной 2019 года, посетив для этого Игоря Коломойского, а также будущего помощника президента Сергея Шефира.

      Кто такие Лев Парнас и Игорь Фруман?
      Лев Парнас – американский бизнесмен, связанный с организацией American Friends of Anatevka (Анатевка – построенный за деньги еврейской общины населенный пункт на Киевщине).

      Игорь Фруман – также бизнесмен из США, который помогает собирать деньги на обустройство города для еврейских переселенцев с востока Украины. Известно, что он делал пожертвования в фонд избирательной кампании Дональда Трампа.

      blog_ava
      Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир
      сегодня
      1154
      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости Украины Деньги Новости США Криминальные новости Владимир Зеленский Дональд Трамп Расследования Бизнес
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      сегодня , 17:33 "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      Михайло Макарук 49
      Марафон для президента: что показал 14-часовой разговор Зеленского с журналистами
      сегодня , 17:02 Марафон для президента: что показал 14-часовой разговор Зеленского с журналистами
      Світлана Попова 128
      Пресс-конференция президента Зеленского: анализируем плюсы и минусы
      сегодня , 17:00 Пресс-конференция президента Зеленского: анализируем плюсы и минусы
      Юрій Бутусов 243
      Умер Алексей Леонов: биография первого космонавта, вышедшего в открытый космос
      сегодня , 16:32 Умер Алексей Леонов: биография первого космонавта, вышедшего в открытый космос
      Ірина Полицька 272
      Рекордсмены пресс-конференций: кто из президентов дольше всех разговаривал с журналистами
      сегодня , 16:02 Рекордсмены пресс-конференций: кто из президентов дольше всех разговаривал с журналистами
      Інна Жолобович 179
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук