Информационный фронт уволил куратора "ЛДНР": в любом случае ничего хорошего Украине не сулит

Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владислав Сурков покинул свой пост. Произошло это под аккомпанемент публикации директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, в которой черным по белому было отмечено то, что инсинуации об увольнении Суркова это работа "своих же", относительно которых куратор "ЛНР" и "ДНР" подчеркнул "сочтемся".

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Что же, игра вырисовывается в данном контексте, что называется, преинтереснейшая. Ведь в случае с данной информационной волной, явной дискредитации советник президента подвергся со стороны любвеобильной ФСБ. Именно федеральная служба безопасности РФ не упускает возможности, дабы не опустить ГРУ и всех аффилированных данной структурой персон.

С другой стороны, мы с вами получили на нашей же площадке целый пласт информационных выкидышей от ЛОМов, насадивших нарратив ухода Суркова и Медведчука с бывшей украинской властью, предвещая некие блага. Но что уход Суркова, что его сохранение у власти, в обоих случая это ничего хорошего Украине не сулит. Не стоит искать профит там, где его быть не может по определению.

Тем не менее, было ли это убийство двух зайцев одним выстрелом? Возможно. Возможно, и третьего зацепить смогли, ведь через именно такую волну вполне успешно был просмотрен информационный поток в Ukr.net, который отобразил реальный процент здравых версий происходящего и отрицательных факторов от сего события для самой Украины. В частности, речь идет об интеграции, так называемых "ЛНР" и "ДНР", на условиях Кремля под соусом автономии в Украину.

Собственно, радует тот фактор, что ФСБ и ГРУ не унимаются в своих локальных разборках, мешая друг другу полноценно функционировать. С другой стороны, совсем уж не радует, а более того, настораживает, то, с каким ускорением в лонах Белокаменной намерены впихнуть в Украину свою "русскомирную" метастазу. А потому, уволенный или действующий, живой или мертвый, но Сурков план по Донбассу и Украине в целом будет настойчиво и одержимо реализовывать.

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