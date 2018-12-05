13:32
5 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Военные против Канта. Новогодняя Соль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Инициатива по повышению тарифов УЗ свидетельствует о нежелании вести диалог с бизнесом

      16 Читати новину українською
      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / dniprograd.org

      Инициатива УЗ относительно ежеквартального автоматического повышения тарифов свидетельствует о нежелании ее руководства вести диалог с бизнесом.

      Об этом говорится в материале "Клиент всегда неправ: "Укрзализныця" готовит бизнесу повышение тарифов".

      "Инициатива УЗ о ежеквартальном автоматическом повышении тарифов свидетельствует о нежелании ее руководства вести диалог с бизнесом – поскольку сейчас любое повышение тарифов требует обсуждения, учета замечаний и предложений крупных грузоотправителей и получателей. А они все время настаивают на целевом использовании дополнительных доходов УЗ, полученных от повышения тарифов. Речь идет о том, чтобы эти "лишние" миллиарды гривен не растворялись в бюджете железнодорожников, словно в бездонной бочке, а использовались под конкретные проекты", – сообщается в материале.

      Автор материала Игорь Воронцов приводит пример особой актуальности вопроса модернизации ж/д перегона "Камыш-Заря – Волноваха", через который идет снабжение сырьем мариупольских металлургических комбинатов им. Ильича и "Азовсталь".

      "Из-за событий в Керченском проливе велика вероятность того, что логистика по Азовскому морю будет заблокирована либо затруднена – и тогда металлургам необходимо перенаправлять отгрузку готовой продукции на черноморские порты. Сделать это невозможно без расширения пропускной способности участка "Камыш-Заря – Волноваха", иначе Украина теряет 1,5% ВВП из-за снижения загрузки мощностей мариупольских комбинатов", – отмечается в материале.

      Как отмечает Воронцов, железнодорожники могут вместо этого проекта потратить дополнительные миллиарды от автоматической "индексации" на повышение зарплаты и премии руководству.

      "Сделать это гораздо труднее, если в ходе консультаций с бизнесом приходится брать на себя определенные обязательства перед клиентами. Очевидно, что монополисту было бы гораздо приятнее расходовать средства по своему усмотрению – но так не должно быть в принципе", – резюмирует Воронцов.

      Теги: Деньги Финансы металургия Укрзализниця Тарифы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Українські волонтери – наша асиметрична відповідь ворогам
      сегодня , 13:06 Українські волонтери – наша асиметрична відповідь ворогам
      Повернись живим 95
      Нельсон Мандела – сорвиголова, всколыхнувший мир, но так и не ставший счастливым
      сегодня , 13:02 Нельсон Мандела – сорвиголова, всколыхнувший мир, но так и не ставший счастливым
      Олесь Друкач 18
      Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      4 декабря , 19:30 Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      Украденные турбины Siemens в Крыму не запускаются
      сегодня , 12:01 Украденные турбины Siemens в Крыму не запускаются
      Злой Одессит 4201
      Міжнародний день волонтерів: ті, хто думають про себе в останню чергу
      сегодня , 11:30 Міжнародний день волонтерів: ті, хто думають про себе в останню чергу
      Дід Панас 108
      Власть возьмется расследовать откуда у украинцев деньги на покупку авто
       3 февраля 2012 , 12:39 226
      "Приватбанк" на несколько дней может приостановить работу, – журналист
       18 декабря 2016 , 16:11 9
      Киев рассчитывает реформировать ЖКХ за счет частных средств
       17 августа 2011 , 10:01
      Акции "Западэнерго" оценили дешевле, чем предлагал ДТЭК
       10 января 2012 , 19:58
      Дефицит госбюджета снизился на 8,6%
       30 апреля 2014 , 19:21
      Прокуратура обнаружила в "Укравтодоре" нарушений на 133 млн. грн.
       10 июня 2014 , 15:14
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук