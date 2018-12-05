Инициатива по повышению тарифов УЗ свидетельствует о нежелании вести диалог с бизнесом

Инициатива УЗ относительно ежеквартального автоматического повышения тарифов свидетельствует о нежелании ее руководства вести диалог с бизнесом.

Об этом говорится в материале "Клиент всегда неправ: "Укрзализныця" готовит бизнесу повышение тарифов".

"Инициатива УЗ о ежеквартальном автоматическом повышении тарифов свидетельствует о нежелании ее руководства вести диалог с бизнесом – поскольку сейчас любое повышение тарифов требует обсуждения, учета замечаний и предложений крупных грузоотправителей и получателей. А они все время настаивают на целевом использовании дополнительных доходов УЗ, полученных от повышения тарифов. Речь идет о том, чтобы эти "лишние" миллиарды гривен не растворялись в бюджете железнодорожников, словно в бездонной бочке, а использовались под конкретные проекты", – сообщается в материале.

Автор материала Игорь Воронцов приводит пример особой актуальности вопроса модернизации ж/д перегона "Камыш-Заря – Волноваха", через который идет снабжение сырьем мариупольских металлургических комбинатов им. Ильича и "Азовсталь".

"Из-за событий в Керченском проливе велика вероятность того, что логистика по Азовскому морю будет заблокирована либо затруднена – и тогда металлургам необходимо перенаправлять отгрузку готовой продукции на черноморские порты. Сделать это невозможно без расширения пропускной способности участка "Камыш-Заря – Волноваха", иначе Украина теряет 1,5% ВВП из-за снижения загрузки мощностей мариупольских комбинатов", – отмечается в материале.

Как отмечает Воронцов, железнодорожники могут вместо этого проекта потратить дополнительные миллиарды от автоматической "индексации" на повышение зарплаты и премии руководству.

"Сделать это гораздо труднее, если в ходе консультаций с бизнесом приходится брать на себя определенные обязательства перед клиентами. Очевидно, что монополисту было бы гораздо приятнее расходовать средства по своему усмотрению – но так не должно быть в принципе", – резюмирует Воронцов.