Инициатива Зеленского относительно обмена пленными: что говорит Россия и боевики на Донбассе

Как в Кремле, так и представители оккупационных администраций на Донбассе заявили, что они готовы к диалогу относительно обмена пленными по формуле "всех на всех". Кроме того, они заявили, что теперь они ждут от шестого украинского президента Владимира Зеленского конкретные предложения и полные списки.

Во время своей инаугурационной речи шестой Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что его главная задача – это прекращение огня на Донбассе. Кроме того, политик подчеркнул, что Украина "никогда не потеряет своих территорий, достигнув мира".

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По его словам, первым шагом станет освобождение всех пленных украинцев, а следующим – возвращение украинских территорий.

"Невозможно потерять то, что и так является нашим по праву. И Крым, и Донбасс – это украинская земля, где мы потеряли не только территорий, а главное – людей", – подчеркнул гарант.

Относительно обмена пленными в Кремле отметили, что они готовы начать диалог с Киевом по принципу "всех на всех". По мнению Москвы, такие действия являются правильными.

"Было бы правильно, по-христиански начать с этих документов (минских соглашений – 24 канал) об обмене пленными по принципу "всех на всех", – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Инициативу Зеленского по обмену пленными поддержали и представители оккупационных администраций на Донбассе. Соответствующее заявление, в частности, сделала так называемая "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова, передает "Коммерсантъ".

"Заявления украинской стороны о необходимости возвращения удерживаемых – это обнадеживающая новость для родственников лиц, находящихся в плену несколько лет. Однако для возобновления работы в этом направлении одних лишь публичных заявлений недостаточно. Мы ждем от представителей Киева конкретных предложений и полные списки", – подчеркнула она.

Также по этому вопросу высказался председатель так называемого "МИД "ЛНР" Владислав Дейнего. Он утверждает, что боевики "постоянно настаивают" на проведении обмена в формате "всех на всех".

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"Как промежуточный шаг годится обмен "всех установленных на всех установленных", как способ приближения к идеалу – "всех на всех". Луганск никогда от этой позиции не отходил, настаивал и продолжает настаивать. Но то, что для Зеленского это новостью и то, что он только сейчас это начинает понимать, наверное, – хорошая тенденция", – говорит оккупант.

Последний раз большой обмен пленными между Украиной и оккупантами на Донбассе состоялся 27 декабря 2017 года. Среди 74 освобожденных украинцев 16 находились в плену луганских боевиков, еще 58 – в плену донецких.

В целом Украина должна была передать боевикам 306 человек, однако часть из них отказалась возвращаться на оккупированные территории. 73 освобожденных украинцев вернулись на подконтрольную Украине территорию, только одна женщина решила остаться на оккупированных территориях из-за семьи.

Сколько украинских пленных находится в настоящее время на Донбассе?В декабре 2018 года правозащитники заявляли, что пророссийские боевики на неподконтрольной Украине территории Донбасса содержат минимум 89 гражданских заложников и 13 военнопленных. Правда, это только те люди, которых удалось идентифицировать.



Да, на Луганщине оккупанты силой удерживают 6 военных и 13 гражданских. Скорее всего, эти люди находятся в Луганском СИЗО и бывшем здании управления СБУ.



На Донетчине же правозащитники насчитали 7 военнопленных и 76 гражданских заложников. Их могут держать в СИЗО Донецка, Макеевской исправительной колонии №32, Снежнянской исправительной колонии №127, а также в захваченном оккупационными войсками России помещении арт-центра "Изоляция".