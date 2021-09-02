Инициативы групп по референдуму: право украинцев или политическая воля влиятельных лиц

Народовластие через всеукраинский референдум, который депутаты приняли еще в январе, с самого начала пугало украинцев. В частности, или историей с временно оккупированными территориями, которые устроили свой псевдореферендум или тем, что дорогостоящая инициатива будет происходить едва ли не ежемесячно.

Первые желающие поговорить с народом обратились в Центральную избирательную комиссию еще в мае. Среди вопросов – тарифы на газ, продажа сельскохозяйственных земель, большая приватизация, легализация игорного бизнеса и каннабиса.

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Почему случился первый скандал

Уже через месяц разгорелся и первый скандал – регистрировать один из вопросов пришли представители фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

11 тысяч человек, которые вошли в инициативную группу по проведению референдума против распродажи сельскохозяйственной земли, а нужно всего 60, в соответствии с законом. Все это было проигнорировано,

– заявила Тимошенко.

Впрочем, несмотря на нападки Тимошенко на членов ЦИК, в регистрации им отказали, согласно закону. Их банально опередили.

Юлия Тимошенко была недовольна отказом в регистрации / Фото "Родины"

Формально на тот момент уже в течение месяца по тому же вопросу должна была собирать подписи инициативная группа из Днепропетровской области. Еще 4 подобные группы уже собирали их по другим резонансным вопросам.

Каждая из них должна была собрать по 3 миллиона подписей – минимум по 100 тысяч в каждой области за 90 дней. Однако это нужно было сделать до истечения срока – 12 августа.

Ни одна инициативная группа не собрала подписей, документов в ЦИК не поступило. Согласно закону, ЦИК прекратила инициативу. После этого пришли новые сообщения о собрании, на которое снова вынесли похожие вопросы,

– рассказал член ЦИК Павел Любченко.

На этот раз уже были жители Запорожской области, которые тоже группами по примерно 60 человек обнулили еще один срок сбора подписей – уже до 24 ноября. Это имеет крайне подозрительный вид.

По словам Любченко, возникал вопрос, не являются ли такие действия злоупотреблением права. Однако законодательных оснований, чтобы ограничить право граждан выносить один и тот же вопрос на референдум, у ЦИК нет.

ЦИК не может контролировать сбор подписей

Центральная избирательная комиссия не может контролировать и процесс сбора подписей. Остается лишь ждать их на проверку от уже новых инициативных групп. Пока подписи собирают, те же самые вопросы регистрировать запрещено.

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Как заявляют в Гражданской сети ОПОРА, если подписи хотя бы из одной из этих инициатив не соберут снова, это уже будет напоминать политическую технологию блокировки, которая подрывает доверие к самому референдуму.

Мы можем по-разному относиться к вопросам из социально-экономических дразнящих сфер, которые инициирует одна из парламентских политических сил, можем не воспринимать саму парламентскую политическую силу, но есть конституционное право граждан,

– заявил аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев.

Право украинцев или политическая воля

Право украинцев на референдум законодательно гарантировала действующая власть. Все вроде и происходит в законном поле, но не стоит быть наивным.

"Все прекрасно понимают, что без политической воли реально влиятельных субъектов никто бы в Днепропетровской или Запорожской области не собирался бы с этими группами", – заявил Клюжев.

Объективно для сбора такого количества подписей нужны деньги и ресурсы, так же как и для блокирования инициативы. По словам экспертов, это в первую очередь является проблемой политической культуры и не только в Украине.

Право украинцев на референдум гарантировала действующая власть / Фото 24 канала

Ключи от проведения такого массового действа как всегосударственный референдум всегда у действующей власти – большинства, несмотря на громкие заявления о гласе народа. Оппозиция всегда, несмотря на праведный гнев, понимает это и зарабатывает электоральные очки.

"Разрешат вдруг всеукраинский референдум – замечательно. Запретят – замечательно. Он если и будет использован однократно или несколько раз в ближайшие десятилетия или пятнадцатилетие, то это в рамках только политической борьбы между субъектами", – заявил директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

Для того, чтобы политические технологии не применяли к народным инициативам, надо всем взрослеть в сфере политической культуры и не допускать такого пренебрежения законами.