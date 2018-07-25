Инициативы Кремля по новому "референдуму" не удовлетворяют ни Украину, ни США, – эксперт

Россия намеренно раскручивает тему так называемого референдума на Донбассе. Это элемент информационной гибридной войны, которую Москва ведет не только против Киева, но и против Запада.

Об этом 24 канала рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Как подчеркивает эксперт, во-первых, от Трампа и Путина непосредственно подтверждений этого разговора не было. Во-вторых, реакция США по этому вопросу последовательная и прогнозируемая – никаких референдумов на оккупированной Россией территории Донбасса. Это неотъемлемая часть Украины.

Россия расшатывает ситуацию референдума в ОРДЛО, зная, что такие инициативы не удовлетворяют ни Украина, ни США. Это делается, чтобы показать, что Россия не является стороной и участником вооруженного конфликта. Более того – берет на себя инициативу по созданию так называемой дорожной карты урегулирования ситуации,

– отмечает Дмитрий Снегирев.

Эксперт также отмечает, что вопрос введения миротворцев зашёл в тупик из-за противодействия Кремля, который не хочет размещения миссии ООН по всей оккупированной территории. И теперь, по словам Снегирева, Россия вбрасывает дурацкую идею о референдуме, зная, что ее заблокируют. И тогда в Москве снова скажут: извините, мы предложили еще один вариант, но его снова отвергают.

"Кампания по референдуму на Донбассе искусственно навязана Россией. Кремль знает, что эту идею не поддержат на Западе. Тогда Россия станет в позу оскорбленной и заявит, что ее "миротворческие" инициативы блокируются, в первую очередь, Украиной, обвинят нас в нежелании урегулировать ситуацию на востоке", – говорит эксперт.

Кроме того, Дмитрий Снегирев считает, что заявление вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, что США должны прокомментировать информацию относительно возможных предложений Путина по референдуму – это понижение нашей субъектности. Геращенко дает повод думать, что за спиной Украины происходят кулуарные торги.

Смысл игры с референдумом – Россия подчеркивает, что Украина как субъект международного права не интересует ни Москву, ни Вашингтон. А о нашей судьбе договариваются главы двух государств. Украина для них – элемент торга. Нас опять ставят в позу политического шпагата, мы – заложники между США и Россией,

– отметил Дмитрий Снегирев.

6 июля в Хельсинки состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Впоследствии издание Bloomberg сообщило, что глава Кремля во время встречи с американским лидером предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Позже помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил сообщения СМИ о том, что на встрече Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом обсуждался вопрос возможного проведения референдума на Донбассе.