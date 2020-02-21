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      Инициаторы введения пошлин на импорт топлива из РФ молчат о последствиях для населения, – экспер

      - Читати новину українською
      Дизтопливо / ua.news

      Введение пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из РФ приведет к ухудшению социального уровня жизни населения Украины и ударит по отечественной экономике.

      Об этом говорится в письме объединения "Укрметаллургпром" к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову.

      Как известно, украинские производители нефтепродуктов 21 января инициировали введение пошлин на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России. Жалобу в Межведомственную комиссию по международной торговле подали ПАО "Укртатнафта", ПАО "Укрнафта" и АО "Укргаздобыча". Группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которая имеет доли в первых двух компаниях, с другими участниками рынка требует 25-процентной пошлины на импорт российского топлива.

      В письме "Укрметаллургпрома" к Милованову говорится о том, что аргументы производителей нефтепродуктов не выдерживают никакой критики экспертной среды, а оснований для начала антисубсидиционного расследования в отношении импорта дизельного топлива в Украину просто нет.

      "В течение 2015-2019 гг. объемы производства дизельного топлива Кременчугским НПЗ ежегодно увеличиваются в среднем на 9%; общий прирост объемов производства дизельного топлива Кременчугским НПЗ за последние 5 лет составляет 40%. Прирост объемов производства дизельного топлива Кременчугским НПЗ в 2019 г. ускорился, и в II полугодии 2019 г. предприятие произвело на 13% больше от объемов I полугодия 2019 г.", – говорится в обращении к министру.

      При этом, отмечают эксперты, в течение 2018-2019 гг. объемы импорта дизельного топлива из Российской Федерации снизились на 8%. Падение объемов импорта дизельного топлива из Российской Федерации в 2019 г. ускорилось, и во II полугодии 2019 г. из РФ импортировали на 20% меньше по сравнению I полугодием 2019 г.

      "Данные факты абсолютно не коррелируют с аргументацией, которую приводят заявители. СМИ сообщают, что основным доводом, который приводят заявители, является наличие в РФ механизма “отрицательного акциза”. Однако данный механизм был введен в РФ только с 1 января 2019 г., и, если проанализировать вышеприведенные факты, то его последствия имели положительный эффект для основного украинского производителя дизельного топлива и негативный эффект для импорта дизельного топлива из РФ в Украину", - говорится в письме.

      Исходя из этого, "Укрметаллургпром" просит Милованова отказать заявителю в расследовании, поскольку введение таких пошлин углубит кризис в горно-металлургический комплексе Украины и приведет к ухудшению социального уровня жизни населения Украины.

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      Теги: Пошлина Горючее
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