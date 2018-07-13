Инновационное чудо от Huawei: компания сертифицировала новое поколение быстрой зарядки Super Cha

Быстрая зарядка Super Charge уже стала фишкой Huawei, и сейчас китайская компания готовит новое поколение этой технологии. Таким образом, всего за 30 минут Вы сможете зарядить свой телефон до 90%.

Об этом сообщает ресурса CNMO.

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Отмечается, что в базе данных сертификационного бюро 3C (China Compulsory Certification) был замечен новый блок питания Huawei с номером модели HW-100400C00.

Huawei готовится к выпуску нового поколения быстрой зарядки Super Charge

Так, согласно документации, его мощность составляет 40W (10V/4A). К слову, в флагмане Huawei P20 Pro в комплекте идет адаптер на 22W.

Еще в 2016 году компания представила смартфон Honor Magic с поддержкой быстрой зарядки 5V/8A, с помощью которой можно зарядить аккумулятор емкостью 2900 мач за 45 минут. Новое же поколение Super Charge сможет почти полностью (на 90%) зарядить Ваш смартфон всего за 30 минут.



Техничные данные Huawei Super Charge

Ожидается, что такую технологию получат смартфоны Huawei Mate 20 серии и выйдут в свет уже в октябре 2018 года.

К слову, украинцы TechNovator разработали уникальную беспроводную зарядку, которая заряжает смартфон с помощью электромагнитных волн и работает в радиусе 5 метров.

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