Innovationen Tower: как выглядит и чем поражает самый высокий жилой небоскреб Стокгольма
В столице Стокгольме, Швеция, торжественно открылась башня Innovationen, спроектированная архитектурным бюро известного голландского архитектора Рема Колгаса ОМА.
125-метровый жилой небоскреб стал самым высоким зданием Стокгольма, пишет dezeen.
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Он состоит из 182 модульных блоков, а каждый из них в свою очередь из квартир-ячеек, напоминающих соты.
Небоскреб Innovationen Tower стал самым высоким зданием Стокгольма
Площадь квартир колеблется от 44 до 271 квадратных метров, а в конструкции здания чередуются эркерные окна и утопленные террасы
Квартиры в жилом небоскребе Innovationen Tower
В здании также предусмотрен собственный кинотеатр, комната для обеда, гостевая квартира, тренажерный зал и сауна, а также магазины на первом этаже.