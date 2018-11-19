Innovationen Tower: как выглядит и чем поражает самый высокий жилой небоскреб Стокгольма

В столице Стокгольме, Швеция, торжественно открылась башня Innovationen, спроектированная архитектурным бюро известного голландского архитектора Рема Колгаса ОМА.

125-метровый жилой небоскреб стал самым высоким зданием Стокгольма, пишет dezeen.

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Он состоит из 182 модульных блоков, а каждый из них в свою очередь из квартир-ячеек, напоминающих соты.



Небоскреб Innovationen Tower стал самым высоким зданием Стокгольма

Площадь квартир колеблется от 44 до 271 квадратных метров, а в конструкции здания чередуются эркерные окна и утопленные террасы



Квартиры в жилом небоскребе Innovationen Tower

В здании также предусмотрен собственный кинотеатр, комната для обеда, гостевая квартира, тренажерный зал и сауна, а также магазины на первом этаже.