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      Национальная опера Украины

      Інноваційні технології у виставах: Нацопера України крокує в ногу з часом

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      Національна опера України дивуватиме візуальними видовищами
      Національна опера України дивуватиме візуальними видовищами

      27 вересня 2019 року в Національній опері України перед початком опери "Фауст" відбудеться урочиста церемонія передачі театру сучасних мультимедійних проекторів – грантової допомоги уряду Японії в рамках Програми підтримки культурних проєктів "Кусаноне".

      "Проєкт модернізації обладнання постановочного освітлення Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка" – сьомий проєкт Уряду Японії, реалізований у рамках Програми підтримки культурних проєктів "Кусаноне" в Україні, яка надається неприбутковим організаціям для збереження культурної спадщини та розвитку культури, вищої освіти чи спорту. Цей грант є частиною офіційної допомоги розвитку (ODA) Уряду Японії. З початку встановлення дипломатичних відносин у 1992 році Японія надала Україні допомогу на загальну суму понад 3,1 млрд дол. США.

      Актуально: Грандіозне відкриття театрального сезону: чим дивуватиме Нацопера

      З нагоди завершення проєкту посол Японії в Україні пан Кураі каже:

      Національна опера України має давні творчі зв'язки з Японією завдяки гастролям, які завжди викликають великий інтерес у японської публіки. Бажаю театру та його поціновувачам нових цікавих постановок із застосуванням надсучасного проекційного обладнання, закупленого за сприяння народу Японії.

      Важлива роль у практичній реалізації проєкту, зокрема, закупівлі та поставці обладнання, належить благодійному фонду "Велика родина". Залучення неурядової громадської організації було умовою програми "Кусаноне". Робота здійснювалася у відповідності до умов грантового контракту між Посольством Японії в Україні та фондом під наглядом аудиторів. Співробітники "Великої родини" працювали на волонтерських засадах, розглядаючи свою роботу як благодійній внесок у розвиток національної культури та мистецтва.

      Завдяки грантовій допомозі Національна опера України отримала: лазерний проектор Panasonic PT-RZ21 яскравістю 20 000 lm та лазерні проектори Panasonic PT-RZ120 яскравістю 12000 lm (2 одиниці).

      Варто відзначити, що проектори цього класу дають можливість створювати найвибагливіші візуальні видовища та використовуються в усьому світі у сучасних виставах, під час театралізованих і спортивних шоу. Так, під час минулорічного тижня моди в Мілані, була представлена інсталяція Air Inventions, яка приголомшила глядачів фантастичним видовищем, освітленим лазерними проекторами. Не менш яскравою стала вистава на прем'єрі 7 серії "Гри престолів" в Концертному залі ім. Уолта Діснея в Лос-Анджелесі.

      нацопера
      Візуальні видовища в Національній опері України

      Однією з перших вистав в Національній опері України, де будуть використані нові проектори, стане опера "Фауст" Шарля Гуно. Саме у цій постановці, чиє літературне першоджерело – однойменна трагедія Ґете, зроблено особливий акцент на візуалізації сюжету. Сценографія "Фауста" поєднує запаморочливі декорації з різними світловими ефектами, які дають можливість обіграти кожну наступну сцену по-новому, наповнивши її ще більшою містикою. Японське світлове обладнання, безумовно, додасть ще більшої видовищності класичному сюжету в сучасній інтерпретації.

      фауст
      Ще більше ефектів та магічності в Національній опері України

      Проектори, надані Національній опері України в рамках програми "Кусаноне", будуть активно використовуватися також в багатьох виставах театру, зокрема, у майбутніх прем'єрах. Церемонія вручення каталогу обладнання відбудеться на сцені театру перед початком вистави.

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      Автор: Национальная опера Украины
      Теги: Публикации Новости Украины Новости Киева Новости культуры Национальная опера Украины - новости
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