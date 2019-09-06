Иногда это означает тяжелые компромиссы, – Госдеп США об обмене пленными Украины и России

Лидеры страны должны найти путь к возвращению заключенных, а иногда это означает тяжелые компромиссы. Особенно когда говорится об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Об этом "Голосу Америки" рассказал заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент.

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Он убежден, что очень трудно – и в этом уже убедились украинские лидеры – вести переговоры с россиянами. Кент напомнил, что Украина находится в войне с россиянами на территории Украины. Что в результате российской агрессии 13 тысяч украинских граждан были убиты. Что более 100 украинских и крымскотатарских политических заключенных удерживает Россия.

Украинские лидеры должны найти путь возвращения узников, и иногда это означает тяжелые компромиссы. Но мы отмечаем преданность украинской власти попыткам принести мир на Донбасс и прибегнуть ко всем необходимым шагам, чтобы несправедливо удерживаемые Россией украинцы вернулись домой,

– подчеркнул Джордж Кент.

Все, что известно о возвращении пленных украинцев – читайте в материале 24 канала.



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Плененные Россией украинские моряки / Инфографика 24 канала