Иностранцы купят максимально дорого, – эксперт о преимуществах рынка земли в Украине

О преимуществах законопроекта о рынке земли и когда Верховная Рада примет его – в программе 24 канала "Политическая анатомия" рассказали советник премьер-министра Украины по вопросам экономической политики Алексей Мушак, президент Ассоциации производителей Александр Громыко и народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

Алексей Мушак: В Украине лучшая земля, но она не генерирует национальное богатство так, как она должна была бы генерировать.

К слову: Перемогти Зеленського. Чому опозицію насправді не хвилює земельна реформа

Весь экспорт Украины – меньше, чем экспорт вина в регионе Бордо во Франции. Мы экспортируем очень низкую добавленную стоимость. Два года в Украине рекордный урожай, но вопрос остается – рекордны ли заработки аграриев.

Мир движется дальше. Например, в Украине хорошая земля, а в Бразилии и Аргентине – два или три урожая в одной и той же территории. Земельная реформа не только о купле-продаже земли. Это ужасное упрощение. В реформе говорится, что мы начинаем играть в длинную игру и вместо того, чтобы выращивать подсолнечник, выращиваем яблоки, клубнику и так далее.

Для украинцев земля пронизана всей историей. Земля для нас имеет сакральное значение. Запрет торговать землей привел к тому, что земля истощается, качество ухудшается.

Что предусматривает законопроект о рынке земли?

Законопроект 2178-10, который открывает рынок земли, Верховная Рада приняла в первом чтении 13 ноября. Если точнее, то законопроект отменяет запрет на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения. Заработает все с 1 октября 2020 года.



Сейчас в проект закона предусмотрены такие ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

– не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТГ);

– не более 8% земли в области;

– не более 0,5% земли в стране в целом.



Законопроект также запрещает покупку земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако это временный запрет – до 1 января 2024 года. Это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

Александр Громыко: Кто стоит за этими протестами. Вот я там был, и меня удивило, что там протестанты стоят не только против земли. Там объединились сразу несколько групп – были из-за закона о СМИ, были ФЛП и "евробляхеры". Я думаю, что это соседство и они друг с другом общаются. Надо дать больше сил и большее количество людей.

Что известно о протесте под Радой?

Утром 17 декабря под зданием парламента собрался митинг, участники которого требовали не допустить принятия во втором чтении законопроекта о рынке земли. Между протестующими и полицией даже произошли столкновения, в ходе которых были слышны громкие взрывы.



Протестующие никого не выпускали из парламента, а полиция снесла палатки митингующих. В ответ они начали бросать в стражей порядка камни, палки, бутылки. В гостинице "Киев", где проживают народные депутаты Украины, повылетали окна.



В результате 17 правоохранителей и двое гражданских получили ранения. Кроме того, полиция задержала 26 протестующих. Ближе к вечеру их всех отпустили.

В понятии рынка земли очень много мифов, созданных за много лет. Основной миф, что придут какие-то буржуи и все отберут. На самом деле, сюда придут иностранцы и купят ее максимально дорого. То нам надо будет еще спасибо сказать.

Есть те, которые за рынок земли, но говорят, что против того, чтобы продавать иностранцам. Или есть те, которые за рынок земли, но чтобы продавать по 10 тысяч гектаров, а не по 100 тысяч гектаров. Вот делят даже те, которые за рынок земли на несколько категорий. Я в этой ситуации либерал. Я считаю, что Украина, как никогда, остро нуждается в инвестициях. Долгих инвестициях, когда сюда зайдет доллар, поменяется на гривну и обратно уже не уйдет, потому что он вложился в землю. Земля – это тот товар, который нельзя, как дерево, вывести за границу.

Если мы идем в Европу, то где вообще в мире нет свободного рынка земли. Когда начинаешь перечислять – Куба, Венесуэла, Северная Корея – волосы дыбом встают.



Страны, в которых запрещено продавать землю / Инфографика 24 канала

Александр Качура: В 2019 году процесс рассмотрения законопроекта о рынке земли еще не будет завершен. В следующем году проголосуем, примем. В таком плавном режиме будут рассматриваться поправки, а затем вноситься в зал. Это совсем не критично. Рынок земли открывается через год. За это время будет подготовлена, соответственно, другая нормативная законодательная база. Будет проведена работа Кабмина.

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