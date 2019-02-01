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      Иностранцы похитили и пытали мужчину за несуществующий долг в Николаеве: фото и видео

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      Иностранцы похитили и пытали мужчину за несуществующий долг в Николаеве
      Иностранцы похитили и пытали мужчину за несуществующий долг в Николаеве / npu.gov.ua

      В Николаеве полиция задержала 4 грузин, которые пытали мужчину, чтобы получить от него 20 тысяч гривен. Преступной группировкой руководил выходец из Кавказского региона, который сейчас находится в СИЗО.

      Уроженцы Грузии в возрасте от 27-ми до 34-х лет были задержаны в съемной квартире по улице Севастопольской. Во время обысков полиция нашла у злоумышленников оружие и наркотические средства, сообщают в пресс-службе полиции.

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      В съемной квартире был и потерпевший. Накануне иностранцы похитили мужчину прямо посреди улицы. Они насильно посадили его в автомобиль и привезли в квартиру.

      32-летнего мужчину преступники били и требовали отдать 20 тысяч гривен несуществующего долга. Также иностранцы отобрали у него имеющиеся деньги и мобильный телефон,
      – добавили в пресс-службе.

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      Полиция задержала злоумышленников

      Преступную группировку координировал выходец из Кавказского региона, который сейчас находится в Николаевском СИЗО за совершение ряда квартирных краж. Он позиционирует себя как "смотрящий" за следственным изолятором.

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      Полиция провела обыск и изъяла незаконные предметы

      В одной из камер изолятора полицейские обнаружили телефоны, с помощью которых координатор руководил действиями своих знакомых на свободе.

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      Изъятые предметы

      Сейчас продолжаются следственные действия, если вину подозреваемых докажут, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

      Смотрите видео как полицейские задерживали злоумышленников в Николаеве:

       

      Теги: Новости Грузии Криминальные новости Новости Николаева Полиция Новости Украины
      Источник: 24 канал
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