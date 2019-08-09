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      "Иностранцы скупят все наши земли": Фурса развеял миф об отмене моратория

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      Сергей Фурса
      Сергей Фурса / 24 канал

      Владимир Зеленский уже в этом году планирует отменить мораторий на продажу земли. Противники отмены моратория считают, что таким образом иностранцы смогут скупить украинские земли.

      Почему такая позиция не аргументированна, в прямом эфире 24 канала пояснил финансовый аналитик Сергей Фурса.

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      По его мнению, отмена моратория на продажу земли – это очень хорошо, тем более, что вопрос назревал давно. А вот опасениям о массовой покупке украинских земель иностранцами верить не стоит.

      Во-первых, что они должны скупить? Кто-то должен это продавать. Согласно статистике, 5-10% владельцев паев хотят продать землю. Поэтому больше этих 5% никто не скупит. Я думаю, что локальные игроки более конкурентные здесь чем иностранцы, даже если (последние – 24 канал) будут что-то покупать,
      – отметил Фурса.

      "Во-вторых, предположим, что 5% всей хозяйственной земли, которая сейчас принадлежит населению, купят иностранцы. Что дальше? Ну они ведь не будут вывозить этот чернозем на Луну? Они будут делать то же, что и украинские аграрии сейчас", – пояснил аналитик.

      Более того, это иностранные инвестиции. Мы же говорим, что нуждаемся в них? Вот они! Что будет происходить? Они (иностранцы – 24 канал) принесут сюда свой менеджмент, технологии, которые дают большую урожайность, большую эффективность – и все от этого выиграют. То есть даже если определенный процент украинской земли будет принадлежать иностранцам, ничего плохого в этом нет,
      – подчеркнул эксперт.

      Также он добавил, что государство остается государством и в любой момент может национализировать земли, если подумает, что условные "французы" представляют опасность для Украины.

      "Государство – регулятор, оно все контролирует, оно устанавливает правила. А если кто-то купит – пусть приносят сюда свои деньги. Почему мы должны отказываться от денег?", – подытожил Фурса.

      Что известно о рынке земли в Украине
      В Украине сегодня действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу земель до 1 января 2020 года.

      Из-за такого запрета  владельцы земельных паев сельскохозяйственного назначения не могут свободно распоряжаться ими. Договор аренды – единственный метод передачи земли в пользование другим лицам.

      Мораторий на продажу земли прекратит действие после принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли.

      скільки коштує земля
      По сколько в областях Украины продают землю под мораторием: инфографика 24 канала

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      Теги: Деньги Мораторий на продажу земли Инвестиции Рынок земли
      Источник: 24 канал
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