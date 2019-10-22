Иностранцы смогут покупать украинскую землю, – Гончарук

Комитет Верховной Рады недавно поддержал законопроект №2178-10, который не допускает покупку земли юридических лиц, конечными бенефициарами которых являются иностранцы, до 1 января 2024 года. Однако премьер-министр Алексей Гончарук допускает, что иностранцы смогут покупать землю в Украине.

Алексей Гончарук сказал, что некоторое отсрочка для иностранцев все-таки будет предусмотрена, пишет УНИАН.

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Я думаю, что мы в любом случае найдем ответ. Возможно, иностранцы будут договариваться с нашими локальными юридическими компаниями, будут находить другую форму общения,

– добавил он.

Гончарук напомнил, что законопроект Кабмина о рынке земли не предусматривал таких ограничений. Премьер сказал, что депутаты имеют множество предложений, которые предлагают разрешить продажу земли иностранцам постепенно.

Мне кажется, что эта дискуссия еще впереди,

– подытожил Алексей Гончарук.

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который разрешает покупку земли иностранцам после установления украинского юрлица.

Однако 18 октября Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять за основу альтернативный законопроект.

Что предусматривает законопроект №2178-10?

В этом документе важные изменения, касающиеся рынка земли в Украине. В нем прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

Заметим, что те иностранцы, которые по состоянию на сегодня уже 3 года арендуют землю, имеют право подать заявку на выкуп земли. Кроме того, все большие агрохолдеры, которые сейчас арендуют землю, также имеют первоочередное право ее выкупить. Это касается и украинских и иностранных арендаторов.

Среди других изменений: уменьшили процент земель, которые можно продать с 15% до 8% в пределах области и до 35% – в общинах.

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Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала