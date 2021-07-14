О задержании злоумышленника сообщили 14 июля. Инцидент произошел на проспекте Небесной сотни.

Другой случай Избили до крови и украли деньги: в Одессе жестоко ограбили прохожего

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Правоохранитель задержан за ограбление киоска / Фото Нацполиции

Прижал нож к шее

  • Потерпевшей 33 года, а злоумышленнику – 28.
  • Мужчина постучал в дверь торгового павильона.
  • Продавщица открыла, чтобы отдать покупателю товар.
  • Следователи считают, что после этого он зашел в киоск.
  • Злоумышленник прижал к шее женщины нож.
  • Мужчина, вероятно, забрал 14 тысяч гривен и 2 мобильных телефона.
  • Общая стоимость гаджетов – 6 тысяч гривен.
  • Впоследствии у него изъяли эти вещи.

пограбування кіоску з ножем Одеса
Изъяты вещественные доказательства / Фото Нацполиции

Место преступления и обыски у подозреваемого: видео Нацполиции

Что грозит за такое преступление

Впоследствии мужчину задержали правоохранители. Они объявили ему подозрение по статье о разбое, вместе с проникновением в помещение. Она предусматривает от 7 до 12 лет тюрьмы.

пограбування кіоску з ножем Одеса
Задержанный во время обыска в его квартире / Фото Нацполиции