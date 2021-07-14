Иностранец ограбил продавщицу киоска в Одессе: налетел с ножом – видео
14 июля 2021 , 11:08Читати новину українською
Источник:полиция Одесской области
Гражданин стран Закавказья ограбил продавщицу киоска в Одессе. Он сделал вид, что хочет приобрести сигареты, а потом угрожал женщине ножом.
О задержании злоумышленника сообщили 14 июля. Инцидент произошел на проспекте Небесной сотни.
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Правоохранитель задержан за ограбление киоска / Фото Нацполиции
Прижал нож к шее
- Потерпевшей 33 года, а злоумышленнику – 28.
- Мужчина постучал в дверь торгового павильона.
- Продавщица открыла, чтобы отдать покупателю товар.
- Следователи считают, что после этого он зашел в киоск.
- Злоумышленник прижал к шее женщины нож.
- Мужчина, вероятно, забрал 14 тысяч гривен и 2 мобильных телефона.
- Общая стоимость гаджетов – 6 тысяч гривен.
- Впоследствии у него изъяли эти вещи.
Изъяты вещественные доказательства / Фото Нацполиции
Место преступления и обыски у подозреваемого: видео Нацполиции
Что грозит за такое преступление
Впоследствии мужчину задержали правоохранители. Они объявили ему подозрение по статье о разбое, вместе с проникновением в помещение. Она предусматривает от 7 до 12 лет тюрьмы.
Задержанный во время обыска в его квартире / Фото Нацполиции