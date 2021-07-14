Иностранец ограбил продавщицу киоска в Одессе: налетел с ножом – видео

Гражданин стран Закавказья ограбил продавщицу киоска в Одессе. Он сделал вид, что хочет приобрести сигареты, а потом угрожал женщине ножом.

О задержании злоумышленника сообщили 14 июля. Инцидент произошел на проспекте Небесной сотни.

Другой случай Избили до крови и украли деньги: в Одессе жестоко ограбили прохожего



Правоохранитель задержан за ограбление киоска / Фото Нацполиции

Прижал нож к шее

Потерпевшей 33 года, а злоумышленнику – 28.

Мужчина постучал в дверь торгового павильона.

Продавщица открыла, чтобы отдать покупателю товар.

Следователи считают, что после этого он зашел в киоск.

Злоумышленник прижал к шее женщины нож.

Мужчина, вероятно, забрал 14 тысяч гривен и 2 мобильных телефона.

Общая стоимость гаджетов – 6 тысяч гривен.

Впоследствии у него изъяли эти вещи.



Изъяты вещественные доказательства / Фото Нацполиции

Место преступления и обыски у подозреваемого: видео Нацполиции

Что грозит за такое преступление

Впоследствии мужчину задержали правоохранители. Они объявили ему подозрение по статье о разбое, вместе с проникновением в помещение. Она предусматривает от 7 до 12 лет тюрьмы.



Задержанный во время обыска в его квартире / Фото Нацполиции