Вблизи Одессы грузовое судно CL TERESA в море осуществило выброс неизвестного вещества бурого цвета. Шел корабль под флагом Гонконга.

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О происшествии сообщил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный. Соответствующее сообщение появилось на его странице в фейсбук.

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Малеваный рассказал, что об инциденте сообщили Госэкоинспекцию в Одесской области. И во время выезда в Одесский порт инспекторы это подтвердили. Они, в частности, взяли пробы воды возле предполагаемого источника загрязнения и составили соответствующий акт.



Грузовое судно CL Teresa, которое загрязнило Чоре море возле Одессы / Фото из фейсбук страницы Андрея Малеваного

Возник скандал

Но спустя произошло еще одно громкое событие – сотрудник Администрации морских портов (АМПУ) отказался подписывать документ.

Глава Госэкоинспекции добавил, что это уже, к сожалению, не первый случай, когда АМПУ фактически саботирует проведение проверок в портовых зонах.

Сегодня инспекция – очень ограничена на этой территории. Каждый раз, когда нужно попасть в портовую зону, ей приходится выписывать одноразовый пропуск. Тогда как раньше инспекторы там находились постоянно. И в случае каких-либо инцидентов с загрязнением акватории моря могли оперативно взять пробы воды и передать их в лабораторию,

– заметил Малеваный.

По его словам, пока инспекция – полупарализованная на припортовой территории, нарушители могут спокойно выбрасывать тонны вредных веществ в море и за это им, увы, ничего не будет.

Также глава Госэкоинспекции заявил, что собирается на высшем государственном уровне поднять вопрос о возобновлении полноценной работы экоинспекторов в южных портах.

"Потому что ситуация, когда инспекция несет ответственность за контроль в портовых зонах, но реально не может его осуществлять, является ненормальной", – подытожил он.

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