Иностранные спецслужбы работают на Одесщине: область возьмут под усиленную охрану

Иностранные спецслужбы пытаются дестабилизировать ситуцию в Одесской области. Служба безопасности Украины успешно противодействует этому, а теперь будет уделять региону еще больше внимания.

Об этом во время рабочего визита в Одесскую область заявил глава СБУ Иван Баканов, сообщает пресс-служба ведомства.

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Баканов отметил стратегическое расположение области. Ведь это, в частности, возлагает на работников СБУ дополнительную ответственность за сохранение мира и безопасности региона.

Он подчеркнул, что нужно обращать внимание на его особенности, поскольку Одесская область является крупнейшим по территории регионом в Украине.

К тому же, это – многонациональная область с большой протяженностью границ. Она известна мощными морскими портами, имеет серьезный экономический потенциал.

Кроме этого, глава СБУ напомнил о трагических событиях, которые происходили в Одессе, начиная с 2014 года. "Поэтому наша контрразведка должна быть здесь на самом высоком уровне", – отметил он.

Трагические события в Одессе 2 мая 2014 года: что известно?Тогда в Одессе проходили акции проукраинских жителей города, на них напали пророссийские коллаборационисты. Во время столкновений на улице Греческой погибли 6 человек. Затем противостояния переместились на Куликовое поле, где был палаточный городок "антимайдана".



Часть антимайдановцев сбежали в Доме профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулись дымом. Всего в этот день погибли 48 человек, еще около 200 – получили ранения.



По информации активистов и очевидцев, антимайдановцам финансово и организационно способствовала Россия. Пока никто из чиновников не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре Одессы и пожара на Куликовом поле.

Среди основных приоритетов ведомства в регионе Баканов также выделил противодействие любым проявлениям сепаратизма, защиту национальной государственности, борьбу с терроризмом, диверсиями и киберугрозами.