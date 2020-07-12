В общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна зафиксировали вспышку коронавируса. Все больные – иностранные студенты.

СOVID-19 в общежитии КНУТД: что известно

Всего в общежитии обнаружили 5 больных COVID-19. Все они – из числа иностранных студентов. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

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Сейчас двое инфицированных находятся в больнице. Местонахождение еще трех – пока неизвестно.

Уже установили тех лиц, с кем контактировали больные. Это 13 человек, однако местонахождение 6 из них неизвестно.

Для того, чтобы решить, что с контактными лицами делать дальше, они должны пройти осмотр в поликлинике по месту обслуживания. В частности, их могут отправить на самоизоляцию.

Продолжаются противоэпидемические мероприятия. Вход посторонних лиц в общежитие ограничен.

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