Иностранные студенты заболели COVID-19 в общежитии одного из вузов Киева: детали
В общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна зафиксировали вспышку коронавируса. Все больные – иностранные студенты.
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Всего в общежитии обнаружили 5 больных COVID-19. Все они – из числа иностранных студентов. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.
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Сейчас двое инфицированных находятся в больнице. Местонахождение еще трех – пока неизвестно.
Уже установили тех лиц, с кем контактировали больные. Это 13 человек, однако местонахождение 6 из них неизвестно.
Для того, чтобы решить, что с контактными лицами делать дальше, они должны пройти осмотр в поликлинике по месту обслуживания. В частности, их могут отправить на самоизоляцию.
Продолжаются противоэпидемические мероприятия. Вход посторонних лиц в общежитие ограничен.
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Коронавирус в Киеве: основное
- По состоянию на утро 12 июля в столице зарегистрировали 6 182 случая заражения коронавирусом, 67 из которых за прошедшие сутки. Среди новых случаев инфицирования – двое медиков
- Всего с начала пандемии в столице выздоровели 2 058 больных COVID-19. Зато умерли от осложнений 124 киевлянина.
- Сейчас в больницы столицы госпитализировали 11 пациентов, другие находятся на самоизоляции дома, но лечатся под пристальным контролем медиков.
- Больше всего случаев инфицирования прошедшие сутки обнаружили в Днепровском (14), Соломенском (13) и Святошинском (9) районах столицы.
- В Киеве коронавирусом болеет много детей. За весь период инфекцию подтвердили у 464 человек, у 183 из которых – только за последние 4 недели. Состояние 21 маленьких пациентов требовало госпитализации. Мэр города Виталий Кличко связывает такую высокую заболеваемость с халатностью со стороны родителей.