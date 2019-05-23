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      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Иностранные инвесторы негативно оценили первые назначения Зеленского

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      Президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала заявил, что дальнейшие назначения на высокие должности людей из круга бизнесмена Игоря Коломойского могут вызвать отток инвестиций из Украины.

      Такое мнение он высказал во время форума "Реанимационного пакета реформ".

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      Фиала подчеркнул, что чем больше среди назначений будет людей с орбиты олигарха, тем сложнее украинские корпорации и правительство будут привлекать деньги в Украину.

      Отметим, что наибольшее беспокойство у экспертов вызвало назначение Андрея Богдана главой Администрации Президента. Инвесторы сомневаются, что человек, который действовал на благо Коломойского изменит свой курс и начнет работать на благо страны.

      По словам Фиалы, он пока не видит, кто в Администрации Президента будет отвечать за работу с бизнесом или за экономическую политику. В то же время он добавил, что Украине крайне необходимо привлечь хотя бы один транш от Международного валютного фонда до конца 2019 года.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Инвестиции Андрей Богдан Назначения Зеленского
      Источник: 24 канал
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