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      Иностранные инвесторы смогут получить украинское гражданство за вклад в 100 тысяч долларов

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      Получить украинское гражданство смогут иностранцы, которые инвестируют в Украину более 100 тысяч долларов. А также иностранцы, которые приедут работать в Украину, имея необходимую для украинской экономики профессию.

      Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале во вторник, 3 марта. 

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      В Украине будет упрощенная система получения гражданства для тех, кто сделал инвестиции в размере 100 тысяч условных единиц,
      – написал политик.

      С фотографии, которую опубликовал Гончаренко, можно сделать вывод, что 3 марта на заседании правительство изменило постановление от 26 декабря 2002 года "Об утверждении Порядка формирования квоты иммиграции".

      Инвестиции, гражданство
      Изменения в заполнении иммиграционных квот / Фото из телеграмм-канала депутата Гончаренко

      Отныне Министерство экономики имеет право вносить предложения на следующий календарный год в Государственную миграционную службу Украины по применению упрощенной процедуры получения украинского гражданства:

      • Для лиц, которые осуществили иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной валютой на сумму в 100 тысяч долларов США и более;
      • Для высококвалифицированных специалистов, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины.

      Отметим, ранее президент Зеленский заявлял, что инвесторам, которые вложат в Украине более 100 миллионов долларов, государство предоставит персонального советника – "инвестиционную няню"

      Главные новости 3 марта: коронавирус в Украине и состав будущего Кабмина
      3 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Инвестиции 24 Новости Украины
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