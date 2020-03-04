Иностранные инвесторы смогут получить украинское гражданство за вклад в 100 тысяч долларов

Получить украинское гражданство смогут иностранцы, которые инвестируют в Украину более 100 тысяч долларов. А также иностранцы, которые приедут работать в Украину, имея необходимую для украинской экономики профессию.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале во вторник, 3 марта.

Читайте также: Самые богатые люди мира за неделю потеряли 444 миллиарда долларов из-за коронавируса

В Украине будет упрощенная система получения гражданства для тех, кто сделал инвестиции в размере 100 тысяч условных единиц,

– написал политик.

С фотографии, которую опубликовал Гончаренко, можно сделать вывод, что 3 марта на заседании правительство изменило постановление от 26 декабря 2002 года "Об утверждении Порядка формирования квоты иммиграции".



Изменения в заполнении иммиграционных квот / Фото из телеграмм-канала депутата Гончаренко

Отныне Министерство экономики имеет право вносить предложения на следующий календарный год в Государственную миграционную службу Украины по применению упрощенной процедуры получения украинского гражданства :

Для лиц, которые осуществили иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной валютой на сумму в 100 тысяч долларов США и более;

Для высококвалифицированных специалистов, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины.