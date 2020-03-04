Иностранные инвесторы смогут получить украинское гражданство за вклад в 100 тысяч долларов
Получить украинское гражданство смогут иностранцы, которые инвестируют в Украину более 100 тысяч долларов. А также иностранцы, которые приедут работать в Украину, имея необходимую для украинской экономики профессию.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале во вторник, 3 марта.
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В Украине будет упрощенная система получения гражданства для тех, кто сделал инвестиции в размере 100 тысяч условных единиц,
– написал политик.
С фотографии, которую опубликовал Гончаренко, можно сделать вывод, что 3 марта на заседании правительство изменило постановление от 26 декабря 2002 года "Об утверждении Порядка формирования квоты иммиграции".
Изменения в заполнении иммиграционных квот / Фото из телеграмм-канала депутата Гончаренко
Отныне Министерство экономики имеет право вносить предложения на следующий календарный год в Государственную миграционную службу Украины по применению упрощенной процедуры получения украинского гражданства:
- Для лиц, которые осуществили иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной валютой на сумму в 100 тысяч долларов США и более;
- Для высококвалифицированных специалистов, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины.
Отметим, ранее президент Зеленский заявлял, что инвесторам, которые вложат в Украине более 100 миллионов долларов, государство предоставит персонального советника – "инвестиционную няню".