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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Иностранные лидеры проигнорировали как инаугурацию Путина, так и празднование 9 мая в России

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На інавгурацію Путіна та святкування 9 травня до Москви цього року прибуло обмаль іноземних лідерів
На інавгурацію Путіна та святкування 9 травня до Москви цього року прибуло обмаль іноземних лідерів / www.tvc.ru

Как и в прошлом году, на празднование окончания Второй мировой войны в России прибыло малое количество мировых лидеров, а на инаугурацию российского президента – приехали представители только двух стран.

Об этом говорится в статье Натальи Лебедь для сайта "24".

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7 мая в Москве состоялась инаугурация избранного президентом России Владимира Путина. Церемония должна имела камерный и закрытый характер. Из крупных иностранных гостей на ней присутствовал экс-канцлер ФРГ, а ныне высший функционер Nord Stream AG и "Роснефти" Герхард Шредер. Также ожидалось прибытие бывшего премьер-министра Италии и лидера партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони, но он так и не приехал.

Газета "Московский комсомолец" писала о приглашенных гостях следующее: "Уже стало известно, что на торжественное мероприятие в Москве не был приглашен президент Сербии Александр Вучич. Но 7 мая Вучич находиться с визитом в Турции, где запланирована его встреча с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отсюда можно сделать вывод, что Эрдогана также в Кремле в это время не будет".

"Интересно, что некоторое время назад СМИ утверждали, что президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик получил приглашение из Москвы. Независимо от того, правда это или нет, Додик, скорее всего, останется на родине, поскольку в Республике Сербской в ​​настоящее время отмечают традиционный праздник Славы. Кроме того, глава правительства Австрии Себастьян Курц не приедет на инаугурацию избранного президента России. В ведомстве федерального канцлера объяснили это нехваткой времени. Также до сих пор точно не известно будут ли лично приветствовать российского президен и 7 мая лидеры Белоруссии и Казахстана", – говорилось в публикации.

Что же касается 9 мая, то в этот день в Москву прибыли только двое иностранных лидеров – президент Сербии Александр Вучич и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Впрочем, это все равно лучше чем прошлогоднее представительство, когда Россию посетил только президент Молдовы Игорь Додон.

Детальнее читайте в публикации: Один дома: почему к Путину никто не приехал?

 

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин 9 мая
Источник: 24 Канал
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