Иностранный студент не смог защитить кандидатскую из-за перевода на украинский своей фамилии Huy

Иностранного студента Одесского национального политехнического института по имени Vu Ngoc Huy не удовлетворил перевод его фамилии на украинский, и он подал на вуз в суд.

Еще во время подготовки документов на визу на въезд в Украину имя и фамилию юноши транслитеровали как Ву Нгок Хыу, передает "Громадское".

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С неправильным написанием своего имени парня и зачислили на первый курс, а по завершению обучения выдали дипломы бакалавра и магистра в соответствии с такими же данными.

Из-за ошибки в документах позже парень не смог защитить кандидатскую диссертацию. Потому что образование бакалавра и магистра по документам получил Ву Нгок Хыу, а не Ву Нгок Хуй.

Студенту пришлось обратиться в суд с требованием признать, что именно он получил высшее образование, а транслитерация его имени и фамилии как Ву Нгок Хыу ошибочна.

В конце концов, все закончилось хорошо – суд удовлетворил требования студента и подтвердил, что дипломы по фамилии Хыу принадлежат человеку по имени Ву Нгок Хуй (Vu Ngoc Huy).