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      Иностранным журналистам официально запрещено въезжать в оккупированный Крым – МИД

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      Иностранным журналистам официально запрещено въезжать в оккупированный Крым
      Иностранным журналистам официально запрещено въезжать в оккупированный Крым / narodna-pravda.ua

      В министерстве иностранных дел заявили, что иностранным журналистам официально запрещен въезд в аннексированный Россией Крым.

      Об этом сообщает "Радио Свобода".

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      В то же время в МИД отметили, что по этому вопросу были "горячие дебаты". Однако, украинские журналисты могут въезжать в Крым и в дальнейшем.

       

      К слову, 30 ноября московская корреспондентка шведской газеты Dagens Nyheter и финской Hufvudstadsbladet заявила, что ей не разрешили пересечь административную границу Украины с Крымом. 29 ноября Государственная пограничная служба Украины сообщила, что для иностранцев закрыт въезд в аннексированный Россией Крым в связи с военным положением.

      Напомним, что 24 канал сообщал, что 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. Запрет будет действовать на период военного положения – до 26 декабря.

      Почему Украина ввела военное положение?
      25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.

      запрет россиянам въезда в украниу: хроника событий
       

      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма МИД Украины Военное положение в Украине журналисты
      Источник: 24 Канал
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