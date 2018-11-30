Иностранным журналистам официально запрещено въезжать в оккупированный Крым – МИД

В министерстве иностранных дел заявили, что иностранным журналистам официально запрещен въезд в аннексированный Россией Крым.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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В то же время в МИД отметили, что по этому вопросу были "горячие дебаты". Однако, украинские журналисты могут въезжать в Крым и в дальнейшем.

I just confirmed with @MFA_Ukraine: Journalists ARE officially included in ban on Crimea access. But I'm told there is ongoing "heated debate" about whether to allow exception for journalists. https://t.co/RJfYqz2yYE — Christopher Miller (@ChristopherJM) 30 листопада 2018 р.

К слову, 30 ноября московская корреспондентка шведской газеты Dagens Nyheter и финской Hufvudstadsbladet заявила, что ей не разрешили пересечь административную границу Украины с Крымом. 29 ноября Государственная пограничная служба Украины сообщила, что для иностранцев закрыт въезд в аннексированный Россией Крым в связи с военным положением.

Напомним, что 24 канал сообщал, что 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. Запрет будет действовать на период военного положения – до 26 декабря.

Почему Украина ввела военное положение?

25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.