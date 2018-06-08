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Инсайдерские фото Xiaomi Redmi 6 неприятно поразили фанатов

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Инсайдерские фото Xiaomi Redmi 6
Инсайдерские фото Xiaomi Redmi 6 / Фото из соцсетей

Перед официальной презентацией, которая состоится 12 июня, инсайдеры слили в сеть реальные, по их данным, фото флагманского смартфона Xiaomi Redmi 6. И эти снимки очень разочаровали даже преданных фанатов компании.

Об этом сообщает akket.com.

Так, пользователям не понравился вырез на переднем экране, который уже успели окрестить "монобровью". Дискуссии по этому поводу идут в китайской соцсети Weibo.

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Однако, другая его характеристика, а именно двойная основная камера, которая расположена на задней крышке телефона, наоборот пришлась по душе пользователям.

В целом, корпус Xiaomi Redmi 6 изготовлен из металла, но в верхней и нижней частях добавили пластик.

Xiaomi Redmi 6

Еще одно фото Xiaomi Redmi 6

По слухам инсайдеров, Xiaomi Redmi 6 получит 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625. Доступны будут три модели смартфона: с 2 ГБ внутренней и 16 ГБ дополнительные памяти, 3/32 ГБ и 4/64 ГБ памяти.

По прогнозам, за базовую версию придется заплатить 149 долларов (это 3800 гривен).

А что думаете вы о внешнем виде Xiaomi Redmi 6? Он действительно такой "некрасивый"? Ответы пишите в комментариях

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Теги: Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
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