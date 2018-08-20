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Инсайдеры рассекретили дизайн смартфона Xiaomi Mi Mix 3

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Инсайдеры рассекретили дизайн смартфона Xiaomi Mi Mix 3
Инсайдеры рассекретили дизайн смартфона Xiaomi Mi Mix 3 / Фото из свободных источников

Компания Xiaomi продолжает скрывать от публики внешний вид смартфона Mi Mix 3, однако в сети появятся все больше инсайдерской информации. Сегодня, 20 августа, в социальной сети Weibo опубликовали фото, которые показывают, как будет выглядеть новинка.

Об этом сообщает Gizchina.

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Судя по фотографиям, дисплей Mi Mix 3 обойдется без трендовой "челки" и займет более 90% площади передней панели. Нижняя рамка получилась очень тонкой и почти не заметной. Верхнюю часть дисплея видно не очень четко, но толщина рамки выглядит небольшой по всему периметру корпуса. Задняя панели демонстрирует двойной фотомодуль со вспышкой, а вот фронтальная камера, очевидно, будет выдвижной, как и предполагалось ранее.

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 3 получит двойную основную камеру

На нижнем торце четко видно разъем USB Type-C, а также отверстия динамика и микрофона. Похоже, что модель не получит привычного аудиоразъема. Вероятно, пользователям понадобится покупать специальный переходник для наушников.

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 3 появился на инсайдерских фото

По имеющейся информации, "сердцем" фаблета станет флагманский 8-ядерный чипсет Snapdragon 845. Устройство получит 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 256 ГБ. Предположительно, Xiaomi представит свой новый смартпед 15 сентября.

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 3 лишится 3,5-миллиметрового аудиоразъема

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 Канал
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